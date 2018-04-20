Банк "Левобережный" приглашает малый и средний бизнес на семинар в Барнауле

На семинаре эксперты расскажут предпринимателям об особенностях участия в госзакупках и возможностях использования банковских гарантий. В программе мероприятия запланированы следующие темы:

"Уникальность и доступность банковских гарантий в Банке "Левобережный", начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса по региональной сети Банка "Левобережный" Елена Новак.

"Актуальные изменения федерального законодательства о контрактной системе. Новации в сфере закупок в Алтайском крае", заместитель начальника отдела методологического сопровождения закупочной деятельности заказчиков Министерства экономического развития Алтайского края Константин Павлович Михайлов.

Кроме того, во время семинара можно будет лично пообщаться со спикерами, получить ответы на частные вопросы и заключить рамочное соглашение с Банком "Левобережный" на получение гарантий. По итогам семинара представители бизнеса получат сертификаты на услуги банка по банковским гарантиям.

Семинар пройдет 24 апреля с 12.00 до 15.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 135-а, банкетный зал "Версаль".

Участие в семинаре бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Подать заявку можно на сайте банка.

Подробную информацию о семинаре уточняйте по телефону (3852) 202-434.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

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