Банк "Левобережный" приглашает участников ВЭД на семинар в Барнауле

Участники семинара получат подробную информацию от экспертов по актуальным изменениям, различным аспектам и законодательным требованиям, которые необходимо учитывать при ведении внешнеторговой деятельности.

В программе семинара запланированы следующие темы:

"Особенности ведения внешнеэкономической деятельности в свете 115-ФЗ и других правовых актов Банка России", руководитель сектора валютного контроля ОО "Барнаульский" Банка "Левобережный" Оксана Першина;

"Современные подходы и требования к системе финансового мониторинга и контроля в кредитных организациях", главный специалист отдела финансового мониторинга и контроля Банка "Левобережный" Елена Караулова;

"Подробнее о "разрывах НДС" в методических рекомендациях ЦБ РФ от 16.02.2018 г. № 5-МР и 21.07.2017 г. № 18-МР. Такая проблемная "наличка": легальное получение наличных", директор ООО "Центр бухгалтерского и налогового консультирования" Анна Черушникова.

Семинар пройдет 14 июня с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Баварина, 2, 6-й этаж.

Участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Подать заявку на участие можно на сайте банка.

Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555 (вн. 8006, 8016, 8032).

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