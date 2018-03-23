Банк "Левобережный" вновь включен в топ-100 самых надежных банков России по версии Forbes

Рейтинг надежных банков составляется журналом Forbes на основе ключевых финансовых показателей российских кредитных учреждений. На первом этапе были выбраны банки исходя из трех параметров: наличие и количество рейтингов, присвоенных международными и российским рейтинговыми агентствами, активы более 10 млрд рублей, доля вкладов физлиц более 3% пассивов.

Авторы рейтинга отмечают, что "наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях".

По данным Forbes, на 01.01.2018 активы Банка "Левобережный" составляют 50,8 млрд рублей, а рентабельность капитала банка за 2017 год составила 33%.

На текущий момент Банк "Левобережный" имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на уровне "B+" (прогноз по рейтингу – "Стабильный") от международного рейтингового агентства Fitch Ratings, а также рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ (прогноз по рейтингу – "Стабильный"), присвоенный рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).

Напомним, в прошлом году Банк "Левобережный" был включен в рейтинг Forbes и располагался на 44 месте.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343.