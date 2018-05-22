Банк УРАЛСИБ обновил линейку карт для физических лиц

Карта "ЭНЕРДЖИНС" выпускается бесплатно в двух вариантах – кредитная и дебетовая. Карта предназначена для удобного совершения ежедневных покупок, так как позволяет получить кэшбэк в размере 1% на все покупки. Кроме того, карта подключена к программе лояльности УРАЛСИБ | Бонус, которая позволяет обменивать накопленные бонусы на повышенный кэшбэк в размере до 3%, а также продукты и услуги партнеров Банка.

Дебетовая карта "КОПИЛКА" выпускается бесплатно и предназначена для удобного накопления сбережений. На остаток по карте начисляются до 6% ежемесячно, в зависимости от суммы остатка. Для начисления процентов в первый месяц пользования картой, необходимо пополнить ее в день получения.

Пакет услуг "ТУРБО" выпускается бесплатно и позволяет клиентам получить комплекс преимуществ карт "ЭНЕРДЖИНС" и "КОПИЛКА", а также ряд других возможностей: бесплатный выпуск дополнительных карт, страхование выезжающих за рубеж, доступ в бизнес-залы аэропортов. К пакету бесплатно выпускается кредитная карта категории Platinum. Клиентам доступны ежемесячные начисления на минимальный остаток до 6% годовых. Предусмотрен повышенный кэшбэк на все совершаемые покупки до 3% по программе лояльности УРАЛСИБ | Бонус.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления карт и пакета услуг можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В+" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Условия для держателей карты "ЭНЕРДЖИНС". Льготный период кредитования —2 месяца. Ставка по кредиту — от 23,9 % годовых. Размер кредита — от 10 000 до 500 000 рублей. Валюта карты — рубли РФ. Программа лояльности "Уралсиб Бонус": оплачивайте покупки картой и получайте 1 балл за каждые 50 рублей; обменивайте баллы на сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто и многое другое+доступно. Бесплатное обслуживание при минимальном остатке по карте 30 000 рублей на конец отчетного периода или при обороте по карте от 30 000 рублей в месяц — ежемесячно. При невыполнении условий бесплатности обслуживание карты — 99 рублей в месяц. Снятие наличных без комиссии в любых банкоматах от 3 000 рублей — в любое время. Пополнение карты в любом терминале банка, банкоматах cash-in, офисах банка, Мобильном и Интернет-банке — в любое время. Управление собственными средствами, переводами, платежами и другими услугами в Мобильном и Интернет-банке — круглосуточно. SMS-уведомления — 59 рублей в месяц. Выпуск дополнительной карты, привязанной к вашему счету — доступно.

Условия для держателей дебетовой карты "КОПИЛКА". Доход, начисляемый на минимальный ежемесячный остаток — до 6%. Стоимость обслуживания — 0 рублей в месяц.* Комиссия за получение наличных в банкомате любого банка — 0%.** Срок получения карты в отделении банка — 1 час.*** При минимальном остатке средств на счете в течение месяца до 50 000 руб., начисляемые проценты составят 3,0 %. При минимальном остатке от 50 000 руб. — 4,0 %. При минимальном остатке от 300 000 руб. — 5,0 %. При минимальном остатке от 1 000 000 руб. — 6,0 %.

* Условия бесплатного обслуживания: обеспечение оборотов по карте или минимального остатка в размере 30 000 рублей. При невыполнении условий комиссия за обслуживание 99 рублей в месяц.

** Выдача наличных денежных средств по карте в банкоматах любого банка без комиссии при сумме операции снятия наличных от 3000 руб. При снятии наличных в сумме менее 3000 руб. комиссия составит 49 руб. Лимит на выдачу наличных средств устанавливается в соответствии с категорией карты.

*** Возможно получение в день обращения только карты VISA "УРАЛСИБ | КОПИЛКА" NON-PERSONALISED. Срок выпуска персонализированной карты VISA "УРАЛСИБ | КОПИЛКА", MASTERCARD "УРАЛСИБ | КОПИЛКА - ДОСТОЙНЫЙ ДОМ ДЕТЯМ" составляет не менее 7 календарных дней.

Условия пакета услуг "ТУРБО". Годовых ежемесячно — до 6,00%. Кэшбэк с покупок — до 3% (25 000р). Lounge Key — 2 прохода в год бесплатно. Валюта карт — рубли РФ, доллары США, евро. Обслуживание пакета услуг — 499 рублей в месяц. При остатке на счетах в пакете услуг 400 тыс. рублей или тратах по картам в пакете услуг 40 000 рублей в месяц — обслуживание бесплатно. Максимальная ставка по накопительному счету — 6%. Максимальный кэшбэк по карте в программе лояльности "УРАЛСИБ Бонус" — 3%, 25 000 рублей. Количество бесплатных карт в пакете услуг — до 5 карт. Снятие наличных в любых банкоматах от 3 000 рублей — бесплатно. Пополнение карты в любом терминале банка, банкоматах cash-in, офисах банка, Мобильном и Интернет-банке — в любое время. Управление собственными средствами, переводами, платежами и другими услугами в Мобильном и Интернет-банке — круглосуточно. SMS-уведомления — бесплатно по всем картам. Программа лояльности "УРАЛСИБ Бонус": оплачивайте покупки картой и получайте 1 балл за каждые 50 рублей; обменивайте баллы на кэшбек, сертификаты партнеров, ж/д- и авиабилеты или бронирование гостиниц, благотворительность — доступно.