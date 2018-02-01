Банк УРАЛСИБ повысил ставки по вкладам в долларах.

В рамках новых тарифов, максимальная ставка по долларовым депозитам, в зависимости от суммы вклада, срока вклада и вида депозита, составляет:

по вкладу "Доход" - до 2% годовых;

о вкладу "Рост" – до 1,8% годовых;

по вкладу "Комфорт" - до 1% годовых.

Вклады можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В+" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 280 точек продаж, 1 485 банкоматов, 518 платежных терминалов и 23 689 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.