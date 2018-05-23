Банк УРАЛСИБ представил новые премиальные пакеты услуг для физических лиц

При открытии премиальных пакетов бесплатно производится выпуск карт - Master Card World Black Edition или Visa Infinite Банка УРАЛСИБ в трех валютах: рублях РФ, долларах США и евро. Текущий счет можно открыть в 6 валютах: рублях РФ, долларах США и евро, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Снятие наличных в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от 3 тысяч рублей осуществляется без комиссии. СМС-информирование предоставляется бесплатно в течение всего срока действия карты. Кроме того, при выезде за рубеж можно оформить страховой полис с покрытием до 1 млн евро. Все пакеты услуг позволяют получать привилегии по программе лояльности УРАЛСИБ | Бонус.

В рамках пакета услуг "ПРИОРИТЕТ" клиент может бесплатно выпустить до 7 карт к своим карточным счетам, а также получает возможность бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов по программе Priority Pass (12 раз в год). В рамках программы лояльности УРАЛСИБ | Бонус предусмотрен повышенный кэшбэк на все совершаемые покупки – до 5%, в зависимости от суммы (максимальная сумма возврата – 50 тысяч рублей). На остаток по Накопительному счету начисляется до 6,1% годовых ежемесячно, в зависимости от суммы остатка.

Пакет услуг "СТАТУС" – это возможность бесплатно выпустить до 10 дополнительных карт к своему карточному счету, а также бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов по программе Priority Pass (24 раза в год). Предусмотрен повышенный кэшбэк на все совершаемые покупки – до 5%, в зависимости от суммы (максимальная сумма возврата – 50 тысяч рублей). На остаток по Накопительному счету начисляется до 6,2% годовых ежемесячно, в зависимости от суммы остатка.

Пакет услуг "ПРАЙВЕТ" позволяет выпускать любое количество карт к своему карточному счету и неограниченное число раз посещать бизнес-залы аэропортов по программе Priority Pass. Кэшбэк на все совершаемые покупки – до 5%, при этом максимальная сумма возврата составляет 100 тысяч рублей. На остаток по Накопительному счету начисляется до 6,3% годовых ежемесячно, в зависимости от суммы остатка.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В+" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Полные условия пакета услуг "ПРИОРИТЕТ". Валюта карт — рубли РФ, доллары США, евро. При размещении средств 3-10 млн рублей или тратах по картам в пакете услуг от 80 000 рублей в месяц, либо при наличии кредитов в банке на сумму 3-10 млн рублей обслуживание бесплатно. При невыполнении условий бесплатности обслуживание — 3 000 рублей в месяц. Максимальная ставка по накопительному счету — 6,10%. Максимальный кэшбэк по карте в программе лояльности "УРАЛСИБ | Бонус" — 5%, 50 000 рублей. Количество бесплатных карт в пакете услуг — до 7 карт. Снятие наличных без комиссии в любых банкоматах от 3 000 рублей без комиссии. Пополнение карты в любом терминале банка, банкоматах cash-in, офисах банка, Мобильном и Интернет-банке в любое время. Управление собственными средствами, переводами, платежами и другими услугами в Мобильном и Интернет-банке — круглосуточно. Специальные условия по вкладам и кредитам — доступно. Полис страхования путешественников с покрытием до 1 000 000 евро — доступно. Priority Pass — "пропуск" в VIP-залы аэропортов независимо от класса билета — до 12 проходов в год бесплатно. Консьерж-сервис: помощь в решении разноплановых задач 24 часа в сутки в любой точке мира — доступно. Премиальный менеджер — доступно. SMS-уведомления — бесплатно. Программа лояльности "УРАЛСИБ | Бонус": оплачивайте покупки картой, получайте бонусные баллы и обменивайте их на сертификаты партнеров, ж/д- и авиабилеты, аренду авто и многое другое — 1 балл за каждые 50 рублей.

Полные условия пакета услуг "СТАТУС". Валюта карт — рубли РФ, доллары США, евро. При размещении средств 10-60 млн рублей или тратах по картам в пакете услуг от 200 000 рублей в месяц, либо при наличии кредитов в банке на сумму 10-60 млн рублей обслуживание бесплатно. При невыполнении условий бесплатности обслуживание — 8 000 рублей в месяц. Максимальная ставка по накопительному счету — 6,20%. Максимальный кэшбэк по карте в программе лояльности "УРАЛСИБ | Бонус" — 5%, 50 000 рублей. Количество бесплатных карт в пакете услуг — до 10 карт. Снятие наличных в любых банкоматах от 3 000 рублей — без комиссии. Пополнение карты в любом терминале банка, банкоматах cash-in, офисах банка, Мобильном и Интернет-банке— в любое время. Специальные условия по вкладам и кредитам — доступно. Полис страхования путешественников с покрытием до 1 000 000 евро — доступно. Priority Pass — "пропуск" в VIP-залы аэропортов независимо от класса билета — 24 прохода в год бесплатно. Консьерж-сервис: помощь в решении разноплановых задач 24 часа в сутки в любой точке мира — доступно. Премиальный менеджер — доступно. SMS-уведомления — бесплатно. Программа лояльности "УРАЛСИБ | Бонус": оплачивайте покупки картой, получайте бонусные баллы и обменивайте их на сертификаты партнеров, ж/д- и авиабилеты, аренду авто и многое другое — 1 балл за каждые 50 рублей.

Полные условия пакета услуг "ПРАЙВЕТ". Валюта карт — рубли РФ, доллары США, евро. При размещении средств от 60 млн рублей или при наличии кредитов в банке на сумму от 60 млн рублей — обслуживание бесплатно. При невыполнении условий бесплатности обслуживание — 25 000 рублей в месяц. Максимальная ставка по накопительному счету — 6,30%. Максимальный кэшбэк по карте в программе лояльности "УРАЛСИБ | Бонус" — 5%, 100 000 рублей. Количество бесплатных карт в пакете услуг — без ограничений. Снятие наличных в любых банкоматах от 3 000 рублей без комиссии. Пополнение карты в любом терминале банка, банкоматах cash-in, офисах банка, Мобильном и Интернет-банке — в любое время. Специальные условия по вкладам и кредитам — доступно. Полис страхования путешественников с покрытием до 1 000 000 евро — доступно. Priority Pass — "пропуск" в VIP-залы аэропортов независимо от класса билета — бесплатные проходы без ограничений. Консьерж-сервис: помощь в решении разноплановых задач 24 часа в сутки в любой точке мира — доступно. Премиальный менеджер — доступно. SMS-уведомления — бесплатно. Программа лояльности "УРАЛСИБ | Бонус": оплачивайте покупки картой, получайте бонусные баллы и обменивайте их на сертификаты партнеров, ж/д- и авиабилеты, аренду авто и многое другое — 1 балл за каждые 50 рублей.