Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии "Женщина имеет значение" за лучшую образовательную программу

Организаторами форума был отмечен Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ – образовательный проект, который был запущен в марте 2017 года. Проект позволяет женщинам-предпринимателям приобретать знания, необходимые для успешного старта и развития бизнеса без отрыва от семьи и личного развития.

Банк УРАЛСИБ на форуме представляла руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Екатерина Маландий, которой и была вручена премия, а также руководитель направления обучения клиентов Ирина Храмцова.

Екатерина Маландий,

руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса:

Университет бизнеса помогает сотням женщин получить знания, не отвлекаясь от развития бизнеса. Удаленный формат семинаров также удобен тем, что позволяет совмещать работу и семью, что особенно актуально для женщин, находящихся в декрете и не желающих "выпадать из жизни". Обучение проходит онлайн и возможно из любой точки мира.

В 2017 году Банк УРАЛСИБ активно развивает механизмы поддержки социального и женского предпринимательства путем обучения, консультаций и предложения финансовых продуктов на специальных условиях. Совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Банк участвует в региональных мероприятиях, направленных на поддержку и продвижение предпринимательских инициатив женщин.

Справка

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в "копилке" Университета бизнеса уже свыше 50 семинаров. Большая часть семинаров проходит в онлайн-формате, но в октябре были запущены первые семинары в формате офлайн. С момента запуска проекта более 28 000 человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 14 тысяч. Онлайн-формат позволяет участвовать в семинарах практически из любой точки мира, где есть интернет. Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на сайте Банка УРАЛСИБ в разделе "Университет бизнеса".

Форум "Женщина имеет значение" объединил представителей международных профессиональных сообществ и общественных организаций. В его рамках были проведены круглые и дискуссионные столы на актуальные темы, в числе которых "Права женщин: поиск вакцины от стереотипов", "Инициативы в поддержку женщин", "Семья VS карьера" и т.д.

Премия "Женщина имеет значение" - первая всероссийская премия, цель которой – выявить и осветить лучшие проекты, практики и программы российских компаний в отношении женщин, их достижений, стремлений и прав. Задачи премии - привлечение внимания к вкладу женщин в различные сферы жизнедеятельности, содействие продвижению женщин в профессиональном плане, популяризация успешного женского опыта, а также освещение нововведений в компаниях, направленных на создание более комфортных условий для работы и развития своих сотрудниц.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 490 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 174 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.