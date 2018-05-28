Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам

Для удобства клиентов были обновлены параметры вкладов, в частности, по всем видам указанных вкладов, вне зависимости от пакета услуг, появилась возможность выбора индивидуального срока в диапазоне от 91 до 1100 дней. Срок вклада можно выбрать с точностью до дня. Это особенно удобно для клиентов, планирующих крупные траты или покупки на определенную дату.

Увеличились ставки по вкладам, оформляемым без пакета услуг либо в рамках пакета "Турбо":

"Доход" - до 6,2% годовых в рублях и 2,1% годовых в долларах США; "Рост" - до 5,7% годовых в рублях и 1,9% годовых в долларах США; "Комфорт" - до 5,2% годовых в рублях и 1,1% годовых в долларах США.

При открытии данных вкладов в Интернет-банке либо Мобильном банке ставки по вкладам в рублях будут увеличены на + 0,2% годовых.

По вкладам в долларах США, оформляемым в рамках пакетов "Приоритет" и "Статус", максимальные ставки увеличены до:

2,3% годовых для "Доход. Приоритет" и 2,5% годовых для "Доход. Статус";

2,1% годовых для "Рост. Приоритет" и 2,3% годовых для "Рост. Статус";

1,3% годовых для "Комфорт. Приоритет" и 1,5% годовых для "Комфорт. Статус".

Появилась новая премиальная линейка вкладов "Прайвет", оформляемая в рамках одноименного пакета услуг, и предлагающая следующие максимальные ставки:

"Доход. Прайвет" - 6,8% годовых в рублях и 2,7% годовых в долларах США;

"Рост. Прайвет" - 6,3% годовых в рублях и 2,5% годовых в долларах США;

"Комфорт. Прайвет" - 5,8% годовых в рублях и 1,7% годовых в долларах США.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг и вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В+" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Условия вклада "Доход". Валюта вклада — рубли, доллары США, евро. Срок вклада — индивидуальный срок вклада от 91 до 1100 дней. Минимальная сумма вклада — 1 000 рублей, 100 долларов США или евро. Начисление и выплата процентов — ежемесячно с выплатой процентов на отдельный счет, либо с причислением к сумме вклада (капитализация). Пополнение вклада — не пополняется. Расходные операции — не допускаются. Продление вклада— автоматическое продление неограниченное количество раз на условиях, действующих на дату продления. Досрочное востребование: при досрочном востребовании вклада в срок с 1 по 180 день (включительно) - по ставке 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых; при досрочном востребовании вклада в срок со 181 дня (включительно) - по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно Тарифам на дату открытия/продления. Дополнительные возможности: возможность расхода причисленных к сумме вклада процентов, дистанционное открытие вклада через интернет с повышенной процентной ставкой (в рублях +0,2% годовых), подключение к интернет-банку и мобильному банку.

Условия вклада "Рост". Валюта вклада — рубли, доллары США, евро. Срок вклада — индивидуальный срок вклада от 91 до 1100 дней. Минимальная сумма вклада — 1 000 рублей, 100 долларов США или евро. Максимальная сумма вклада — 20 000 000 рублей, 200 000 долларов США или евро (при превышении максимальной суммы на сумму превышения, проценты начисляются по ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно Тарифам на дату открытия/продления). Начисление и выплата процентов — ежемесячно с выплатой процентов на отдельный счет, либо с причислением к сумме вклада (капитализация). Пополнение вклада — дополнительные взносы принимаются без ограничения по сроку приема. Минимальная сумма дополнительного взноса — не ограничена. Расходные операции — не допускаются. Продление вклада — автоматическое продление неограниченное количество раз на условиях, действующих на дату продления. Досрочное востребование: при досрочном востребовании вклада в срок с 1 по 180 день (включительно) - по ставке 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых, при досрочном востребовании вклада в срок со 181 дня (включительно) - по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно Тарифам на дату открытия/продления. Дополнительные возможности: возможность расхода причисленных к сумме вклада процентов, дистанционное открытие вклада через интернет с повышенной процентной ставкой (в рублях +0,2% годовых), подключение к интернет-банку и мобильному банку, пополнение вклада через интернет-банк и мобильный банк без ограничений по минимальной сумме дополнительного взноса, пополнение вклада в устройствах самообслуживания банка (банкоматы, платежные терминалы), при этом на размер дополнительного взноса действуют ограничения в соответствии с параметрами устройства, с информацией о которых можно ознакомиться в устройстве самообслуживания.

Условия вклада "Комфорт". Валюта вклада — рубли, доллары США, евро. Срок вклада — индивидуальный срок вклада от 91 до 1100 дней. Минимальная сумма вклада/ Неснижаемый остаток* — 1 000/ 100 000/ 500 000/ 1 000 000/ 5 000 000 рублей; 100 / 2 000 / 10 000/ 20 000/ 100 000 долларов США или евро. Максимальная сумма вклада — 20 000 000 рублей, 200 000 долларов США или евро (при превышении максимальной суммы на сумму превышения, проценты начисляются по ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно Тарифам на дату открытия/продления). Начисление и выплата процентов — ежемесячно с выплатой процентов на отдельный счет, либо с причислением к сумме вклада (капитализация). Пополнение вклада — дополнительные взносы принимаются без ограничения по сроку приема. Минимальная сумма дополнительного взноса — не ограничена. Расходные операции — допускаются. Продление вклада — автоматическое продление неограниченное количество раз на условиях, действующих на дату продления. Досрочное востребование: при досрочном востребовании вклада в срок с 1 по 180 день (включительно) - по ставке 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых, при досрочном востребовании вклада в срок со 181 дня (включительно) - по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно Тарифам на дату открытия/продления. Дополнительные возможности: возможность расхода причисленных к сумме вклада процентов, дистанционное открытие вклада через интернет с повышенной процентной ставкой (в рублях +0,2% годовых), подключение к интернет-банку и мобильному банку, безналичные расходные операции по вкладу (перевод средств) через Интернет-банк и Мобильный банк, увеличение неснижаемого остатка с увеличением процентной ставки согласно Тарифам Банка.

* При минимальной сумме первоначального взноса от 1 000 рублей / 100 долларов США/ евро сумма неснижаемого остатка - 30 000 рублей/ 1 000 долларов США/ евро. По остальным суммовым интервалам минимальный первоначальный взнос равен неснижаемому остатку.