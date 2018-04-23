Банк УРАЛСИБ в марте вдвое увеличил объемы ипотечного кредитования

В основном объеме кредитования примерно одинаковую долю занимают кредиты, предоставленные на приобретение строящегося (1,4 млрд рублей) и готового (1,3 млрд рублей) жилья. Также в марте Банк предоставил 70 кредитов на рефинансирование ипотеки других банков – на сумму более 150 млн рублей.

Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО "БАНК УРАЛСИБ", а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место по объему ипотечного кредитования. В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем "Высшей ипотечной лиги – 2018" в номинации "Прорыв года" – за высокую динамику ипотечного кредитования: объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО "БАНК УРАЛСИБ", по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В+" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 472 банкомата, 526 платежных терминалов и 22 270 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.