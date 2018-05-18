Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 лучших овердрафтов для бизнеса

"Бизнес-Овердрафт" – кредитование расчетного счета при недостаточности или отсутствии на счете денежных средств с целью оплаты платежных документов. Лимит открывается на срок до 12 месяцев, сумма кредита – 300 тыс. до 40 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает линейку продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса, по итогам 2017 года входит в Топ-5 рейтинга банков с наибольшим объемом кредитования МСБ и в Топ-10 банков с наибольшим портфелем кредитов МСБ, согласно данным Эксперт РА.

Подробную информацию о кредитных продуктах Банка УРАЛСИБ для малого бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, можно получить в ближайших отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на сайте ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В+" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.