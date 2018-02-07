Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 "Народного рейтинга" портала Banki.ru

"Народный рейтинг" банков строится на основе отзывов, оставленных посетителями портала в течение года. Банк УРАЛСИБ занял 10 строчку в Высшей лиге (50 банков с наибольшим количеством зачтенных отзывов за год). За год Банк УРАЛСИБ предоставил 485 ответов клиентам и решил более 100 возникших проблем.

Сейчас Банк УРАЛСИБ для удобства клиентов активно развивает все возможные дистанционные средства связи – электронную почту, контакт-центр, Интернет-Банк, Мобильный Банк, официальные группы Банка в социальных сетях, а также предоставляет обратную связь через "Народный рейтинг" портала Banki.ru.

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В+" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 280 точек продаж, 1 485 банкоматов, 518 платежных терминалов и 23 689 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.