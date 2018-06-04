Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 самых прибыльных российских банков

Показатель чистой прибыли Банка на 1.05.2018 г. составил 4,65 млрд рублей, рост показателя составил 30% по сравнению с данными на 1.04.2018 г.

Рост прибыли Банка УРАЛСИБ обусловлен результатами работы, которую Банк проводил в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления. 29 мая международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз рейтингов Банка УРАЛСИБ до "Позитивного", отметив, что повышение рейтинга связано с ожиданиями экспертов агентства, что УРАЛСИБ продолжит восстанавливать свою бизнес-модель и укреплять положение на рынке в ближайшие 12 месяцев.

* Финансовый рейтинг Банки.ру обновляется ежемесячно на основании данных 101 формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ, а также из данных 123 формы отчетности – расчет собственных средств (капитала) и формы 135 – информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации.

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В+" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.