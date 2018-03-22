Банк УРАЛСИБ занял 8 место по объему выданных ипотечных кредитов

Всего на 01.01.2018 г. Банк УРАЛСИБ выдал более 97 тысяч кредитов на общую сумму более 143,3 млрд рублей. При этом около 19% от данного объема было выдано Банком в 2017 году. Текущий ипотечный портфель на 01.01.2018 г. составил 51,2 млрд рублей.

Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО "БАНК УРАЛСИБ", а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.

В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем "Высшей ипотечной лиги – 2018" в номинации "Прорыв года" – за высокую динамику ипотечного кредитования. Объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

