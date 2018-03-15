Банк УРАЛСИБ занял 17 место в рэнкинге российских банков "Интерфакс-100"

Также Банк УРАЛСИБ по итогам 2017 года занимает 16 место в рэнкинге "Интерфакс-100" по размеру собственного капитала – 55,9 млрд рублей.

Позиции УРАЛСИБа в рэнкинге обусловлены результатами работы, которую Банк проводил в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления. В течение 2016-2017 гг. в Банке УРАЛСИБ были реализованы стратегические инициативы, направленные на развитие и повышение рентабельности бизнеса. В том числе была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена большая работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. Это позволило серьезно нарастить объемы бизнеса, которые по ключевым для Банка направлениям увеличились в несколько раз.

По итогам 2017 года Президент ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Владимир Коган назван лучшим банкиром России – по версии портала Банки.ру.