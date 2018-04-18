Банк УРАЛСИБ запускает акцию "Лови момент с УРАЛСИБОМ"

Страховой продукт "Домашний врач" предоставляет возможность получить онлайн-консультацию врача из любой точки мира по телефону, через сайт или мобильное приложение "Доктор Рядом Телемед". Консультации проводят практикующие врачи двенадцати узкопрофильных специальностей. Время выхода на связь с клиентом – всего три минуты.

Помимо прямой консультации врача, клиентам доступны дополнительные опции, в числе которых возможность узнать о наличии необходимых лекарств в аптечных сетях, услышать второе экспертное мнение по ранее установленному диагнозу от специалистов более высокой квалификации, включая врачей зарубежных клиник, а также получение консультаций по выбору клиники.

Акция действует только два дня – 19 и 20 апреля 2018 года. Стоимость полиса на всю семью – два взрослых и два ребенка - составит 5600 рублей (вместо 8000 рублей).

Для приобретения сертификата, а также узнать подробные условия Акции необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 19 или 20 апреля 2018 года.

Справка

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В+" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 471 банкомат, 528 платежных терминалов и 22 416 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.