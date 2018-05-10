Банк ВТБ предоставил более 4 млрд рублей среднему бизнесу Алтайского края

— Уверенный рост основных показателей деятельности дирекции банка стал закономерным результатом сплоченной работы нашей команды, а также высокого уровня сервиса предоставляемых услуг в рамках обновленной модели продаж. Мы активно работали по привлечению новых клиентов на обслуживание. Так, с начала года было открыто более 160 новых расчетных счетов, из них более половины - в пользу клиентов малого бизнеса. Мы планируем дальнейшее усиление работы и укрепление наших позиций в сегменте малого и среднего бизнеса Алтайского края.