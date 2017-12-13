Барнаул вошел в десятку городов России с лучшей скоростью мобильного интернета

Аналитики Telecom Daily протестировали работу сетей четырех операторов связи "Билайн", "МегаФон", МТС и Tele2. Замеры проводились в начале ноября, в том числе в период повышенной загрузки сети, и осуществлялись в движении.

Протяженность автомобильного маршрута составила более 100 км. Он включал основные магистрали города: проспекты Космонавтов, Красноармейский, Ленина, Строителей; улицы Попова, Антона Петрова, Загородную, Кутузова, Малахова, Северо-Западную, Некрасова; шоссе Ленточный бор, Павловский тракт.

Для измерений использовались обычные смартфоны в составе специального комплекса TEMS Investigation.

По средней скорости получены следующие результаты:

"МегаФон" - 19,9 Мбит/с,

"Билайн" - 18,2 Мбит/с,

Tele2 - 17,3 Мбит/с,

МТС - 11,5 Мбит/с .

А максимальная скорость в сетях операторов оказалась такой:

"МегаФон" - 69 Мбит/с,

"Билайн" - 57,4 Мбит/с,

МТС – 53,9 Мбит/с,

Tele2 - 43,6 Мбит/с.

Лучший пинг показали "Билайн" (85,98 мс) и Tele2 (86 мс), далее идут МТС (94,72 мс), и "МегаФон" (113,08 мс). Ping — это специальная программа, которая отправляет запросы на выбранный сервер и рассчитывает скорость ответа. По нему можно оценить целостность и качество соединения. Чем пинг меньше, тем лучше.

Факт

Telecom Daily проводит замеры качества связи регулярно. Сотовые операторы часто не соглашаются с их результатами. Обвиняют аналитиков в предвзятости, необъективности и использовании неправильной методики исследования. Telecom Daily не соглашается с такой оценкой.