Барнаул вошел в десятку городов России с лучшей скоростью мобильного интернета

За два последних года скорости мобильного интернета у сотовых операторов в Барнауле выросли более чем на 40%. Краевая столица вошла в первую десятку городов России по этому показателю. Максимальные скорости в Барнауле не самые большие, зато средние — на хорошем уровне. К таким выводам пришли эксперты аналитического агентства Telecom Daily (Санкт-Петербург), которые провели исследование качества связи.
Аналитики Telecom Daily протестировали работу сетей четырех операторов связи "Билайн", "МегаФон", МТС и Tele2. Замеры проводились в начале ноября, в том числе в период повышенной загрузки сети, и осуществлялись в движении.
Протяженность автомобильного маршрута составила более 100 км. Он включал основные магистрали города: проспекты Космонавтов, Красноармейский, Ленина, Строителей; улицы Попова, Антона Петрова, Загородную, Кутузова, Малахова, Северо-Западную, Некрасова; шоссе Ленточный бор, Павловский тракт.
Для измерений использовались обычные смартфоны в составе специального комплекса TEMS Investigation.
По средней скорости получены следующие результаты:
- "МегаФон" - 19,9 Мбит/с,
- "Билайн" - 18,2 Мбит/с,
- Tele2 - 17,3 Мбит/с,
- МТС - 11,5 Мбит/с .
А максимальная скорость в сетях операторов оказалась такой:
- "МегаФон" - 69 Мбит/с,
- "Билайн" - 57,4 Мбит/с,
- МТС – 53,9 Мбит/с,
- Tele2 - 43,6 Мбит/с.
Лучший пинг показали "Билайн" (85,98 мс) и Tele2 (86 мс), далее идут МТС (94,72 мс), и "МегаФон" (113,08 мс). Ping — это специальная программа, которая отправляет запросы на выбранный сервер и рассчитывает скорость ответа. По нему можно оценить целостность и качество соединения. Чем пинг меньше, тем лучше.
Факт
Telecom Daily проводит замеры качества связи регулярно. Сотовые операторы часто не соглашаются с их результатами. Обвиняют аналитиков в предвзятости, необъективности и использовании неправильной методики исследования. Telecom Daily не соглашается с такой оценкой.
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