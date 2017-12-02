Барнаулец Арсений Бородин вылетел из шоу "Голос"

В четвертую тройку Димы Билана вошли Арсений Бородин, Юлия Валеева и Даниил Буранов. По мнению критиков, это один из сильнейших составов участников, пишет NЕWS-R.

Арсений Бородин исполнил песню Вячеслава Бутусова "Последнее письмо".

По мнению наставников, Бородину не удалось передать весь смысл песни. Александр Градский, если бы Арсений выступил максимально близко к оригиналу, получилось бы лучше. По его словам, по "эмоциональному состоянию все было шикарно". Пелагея отметила, что у певца все время вылезают наружу штампы группы "Челси".

В результате, Дмитрий Билан оставил в проекте Юлию Валееву и Даниила Буранова.

В прощальной речи Бородин сказал, что спел песню о несбывшихся мечтах.