Барнаулец Арсений Бородин вылетел из шоу "Голос"

Бывший участник группы "Челси" Арсений Бородин не смог пробиться в финал шоу "Голос". Программа вышла в эфире Первого канала 1 декабря.
В четвертую тройку Димы Билана вошли Арсений Бородин, Юлия Валеева и Даниил Буранов. По мнению критиков, это один из сильнейших составов участников, пишет NЕWS-R.
Арсений Бородин исполнил песню Вячеслава Бутусова "Последнее письмо".
По мнению наставников, Бородину не удалось передать весь смысл песни. Александр Градский, если бы Арсений выступил максимально близко к оригиналу, получилось бы лучше. По его словам, по "эмоциональному состоянию все было шикарно". Пелагея отметила, что у певца все время вылезают наружу штампы группы "Челси".
В результате, Дмитрий Билан оставил в проекте Юлию Валееву и Даниила Буранова.
В прощальной речи Бородин сказал, что спел песню о несбывшихся мечтах.
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