Барнаулец до смерти забил свою новорожденную дочь

Сегодня, 17:21.
Происшествия

Жителя Барнаула отправили в колонию на 10 лет за избиение новорожденной дочери. Ребенок умер от многочисленных травм, сообщает краевая прокуратура.

Новорожденный.
Новорожденный. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

В ноябре прошлого года мужчина на протяжении нескольких дней жестоко избивал новорожденную, когда оставался с ней наедине. Обвиняемый наносил ребенку удары по голове. От полученных травм девочка скончалась.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам колонии. Мужчина не признал свою вину и пытался обжаловать вынесенное решение.

Оснований для изменения приговора не нашли.

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