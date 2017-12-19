Барнаулец до смерти забил свою новорожденную дочь

Жителя Барнаула отправили в колонию на 10 лет за избиение новорожденной дочери. Ребенок умер от многочисленных травм, сообщает краевая прокуратура.
В ноябре прошлого года мужчина на протяжении нескольких дней жестоко избивал новорожденную, когда оставался с ней наедине. Обвиняемый наносил ребенку удары по голове. От полученных травм девочка скончалась.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам колонии. Мужчина не признал свою вину и пытался обжаловать вынесенное решение.
Оснований для изменения приговора не нашли.
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