17-летний барнаулец, который лишился рук из-за спасения котенка, получил современные протезы

Ярослав Шишов с протезами. Фото: vk.com/club149469532. Ярослав Шишов в клинике. Фото: vk.com/club149469532. Ярослав Шишов в клинике. Фото: vk.com/club149469532. Ярослав Шишов тренируется. Фото: vk.com/club149469532. Ярослав Шишов с протезами. Фото: vk.com/club149469532.

Напомним, в июне 2017 года Ярослав попытался снять котенка с дерева и пошел по металлической трубе, которая шла от заброшенной бойлерной к дереву. В это время парень случайно схватил провода, которые находятся над трубой. От удара током юноша получил многочисленные ожоги, в результате чего ему пришлось ампутировать обе руки до середины предплечий.

Семья Шишовых практически сразу после случившегося объявила сбор средств на современные бионические аппараты, которые могли обойтись в 1,5-2,5 млн рублей. За короткое время барнаульцам удалось собрать более 1 млн рублей, а в июле представители "Русфонда" связались с Шишовыми и заявили, что готовы оказать им материальную помощь. Сбор денег сразу же приостановили — фонд доплатил недостающую сумму.

В начале ноября Ярослав прилетел в немецкую клинику Novavis. Почти месяц врачи проводили необходимые исследования, делали заготовки для протеза и учили пациента работать с ними. Сначала парню установили пробные экземпляры, на которых он учился управлять новыми руками. Ярослав научился сжимать руки в кулак и не только — 10 декабря он самостоятельно написал слова благодарности в группе сообщества всем, кто его поддерживал.

Ярослав Шишов,

барнаулец:

— Всем огромное спасибо! Спасибо, что верили в меня, подбадривали, мотивировали. Благодаря вам у меня есть цель в жизни, я не считаю себя инвалидом, неполноценным, нет мысли, что я что-то не смогу сделать, чего-то достичь. Благодарю вас, люди добрые, за все, что сделали для меня! Огромное спасибо, будьте счастливы.

Ранее СУ СКР по Алтайскому краю в связи с этим случаем возбудил уголовное дело по признакам выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Следствию предстояло установить связь между травмой ребенка и действиями сотрудников энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию электросетей. На данный момент сведений о результатах расследования нет.