17-летний барнаулец, который лишился рук из-за спасения котенка, получил современные протезы

17-летний житель Барнаула Ярослав Шишов получил высокотехнологичные протезы, сообщается в группе помощи парню "ВКонтакте". Мальчик, спасая котенка, лишился обеих рук до середины предплечий. Новые механические руки ему поставили в одной из немецких клиник на средства от пожертвований и помощи благотворителей из "Русфонда".
Напомним, в июне 2017 года Ярослав попытался снять котенка с дерева и пошел по металлической трубе, которая шла от заброшенной бойлерной к дереву. В это время парень случайно схватил провода, которые находятся над трубой. От удара током юноша получил многочисленные ожоги, в результате чего ему пришлось ампутировать обе руки до середины предплечий.
Семья Шишовых практически сразу после случившегося объявила сбор средств на современные бионические аппараты, которые могли обойтись в 1,5-2,5 млн рублей. За короткое время барнаульцам удалось собрать более 1 млн рублей, а в июле представители "Русфонда" связались с Шишовыми и заявили, что готовы оказать им материальную помощь. Сбор денег сразу же приостановили — фонд доплатил недостающую сумму.
В начале ноября Ярослав прилетел в немецкую клинику Novavis. Почти месяц врачи проводили необходимые исследования, делали заготовки для протеза и учили пациента работать с ними. Сначала парню установили пробные экземпляры, на которых он учился управлять новыми руками. Ярослав научился сжимать руки в кулак и не только — 10 декабря он самостоятельно написал слова благодарности в группе сообщества всем, кто его поддерживал.
Ярослав Шишов,
барнаулец:
— Всем огромное спасибо! Спасибо, что верили в меня, подбадривали, мотивировали. Благодаря вам у меня есть цель в жизни, я не считаю себя инвалидом, неполноценным, нет мысли, что я что-то не смогу сделать, чего-то достичь. Благодарю вас, люди добрые, за все, что сделали для меня! Огромное спасибо, будьте счастливы.
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