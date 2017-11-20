Под машину барнаульца 19 ноября забрался неизвестный зверек. Мужчина выгнал незваного гостя палкой, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Барнаулец нашел под своей машиной загадочного зверька. Фото: Антон Проценко в vk.com/barneos22.
Барнаулец нашел под своей машиной загадочного зверька. Фото: Антон Проценко в vk.com/barneos22.
Зверек забрался под машину на улице Гущина,157А. Барнаулец считает, что существо пригрелось под автомобилем. Когда мужчина выгнал его палкой, зверек быстро убежал.
В комментариях пользователи предполагают, что неизвестное существо — это ондатра, которая захотела погреться.
Altapress.ru писал, что в сентябре другой житель города тоже поймал в Барнауле неизвестное животное.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.