Барнаулец нашел под своей машиной загадочного зверька. Фото: Антон Проценко в vk.com/barneos22. Барнаулец нашел под своей машиной загадочного зверька. Фото: Антон Проценко в vk.com/barneos22.

Зверек забрался под машину на улице Гущина,157А. Барнаулец считает, что существо пригрелось под автомобилем. Когда мужчина выгнал его палкой, зверек быстро убежал.

В комментариях пользователи предполагают, что неизвестное существо — это ондатра, которая захотела погреться.

Altapress.ru писал, что в сентябре другой житель города тоже поймал в Барнауле неизвестное животное.