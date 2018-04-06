Барнаулец получил нагрудный знак "Ветеран электросетевого комплекса"

В октябре исполнится 45 лет с того момента, как молодой инженер-энергетик Варнавский пришел на работу в РЭУ "Барнаулэнерго". Вся история его жизни – это история развития энергетики краевой столицы. Верность профессии Валерий Иванович сохранил и после выхода на пенсию – ни одного дня не провел на заслуженном отдыхе, продолжил работу дежурным электромонтером подстанции "Подгорная", которая обеспечивает электроэнергией часть Барнаула. В энергетике всегда ценилась преемственность, и молодым коллегам Валерия Ивановича повезло – им есть, у кого учиться. Все свои знания и высочайший профессиональный опыт Валерий Иванович передает молодежи.

В отрасли всегда уважительно относятся к людям труда и весь путь энергетика Валерия Варнавского отмечен заслуженными наградами. Еще одну – почетное звание "Ветеран электросетевого комплекса" он получил из рук главы "Россетей", как признание достойного труда на благо развития жизнеобеспечивающей отрасли.