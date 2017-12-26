Барнаулец пойдет под суд за вождение авто после нескольких флаконов пустырника

Сегодня, 18:06.
Происшествия

57-летнего жителя Барнаула обвиняют в повторном вождении автомобиля в пьяном виде. Мужчина пытался выкрутиться, заявив, что пил только пустырник. Правда, флаконами.

Черно-белая Lada Priora.
Черно-белая Lada Priora. Фото: "Автостат".

Как сообщает краевая прокуратура, мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Он получил штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5 года.

Через некоторое время мужчину остановили сотрудники ГИБДД за рулем его "Приоры". Обвиняемый передвигался в хаотичном порядке, меняя направление движения, совершал опасные маневры, что и привлекло внимание полицейских. Мужчина клялся, что не употреблял спиртные напитки, а выпил лекарственное средство и настойку пустырника.

Акт наркологического освидетельствования выявил наличие алкоголя в крови у водителя. В данном случае для уголовного закона не имеет значение, какая именно спиртосодержащая жидкость была в его организме, важна лишь ее концентрация в парах выдыхаемого воздуха.

Обвиняемый вину признал, раскаялся в содеянном и признался, что препарат пил не по каплям, как положено по рецептуре, а полными флаконами.

Меру ответственности мужчины определит суд при рассмотрении дела по существу.

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