Барнаулец пойдет под суд за вождение авто после нескольких флаконов пустырника

Как сообщает краевая прокуратура, мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Он получил штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5 года.

Через некоторое время мужчину остановили сотрудники ГИБДД за рулем его "Приоры". Обвиняемый передвигался в хаотичном порядке, меняя направление движения, совершал опасные маневры, что и привлекло внимание полицейских. Мужчина клялся, что не употреблял спиртные напитки, а выпил лекарственное средство и настойку пустырника.

Акт наркологического освидетельствования выявил наличие алкоголя в крови у водителя. В данном случае для уголовного закона не имеет значение, какая именно спиртосодержащая жидкость была в его организме, важна лишь ее концентрация в парах выдыхаемого воздуха.

Обвиняемый вину признал, раскаялся в содеянном и признался, что препарат пил не по каплям, как положено по рецептуре, а полными флаконами.

Меру ответственности мужчины определит суд при рассмотрении дела по существу.