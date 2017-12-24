Барнаулец сообщил, что преступники пытались взорвать банкомат ВТБ24. Фото: Алексей Лесных в паблике vk.com/barneos22. Барнаулец сообщил, что преступники пытались взорвать банкомат ВТБ24. Фото: Алексей Лесных в паблике vk.com/barneos22. Барнаулец сообщил, что преступники пытались взорвать банкомат ВТБ24. Фото: Алексей Лесных в паблике vk.com/barneos22.

Подробностей он не сообщил, но отметил, что на место выезжали криминалисты. На снимках, которые опубликовал горожанин, видно, что банкомат обрабатывали специальным составом. Однако следов взрыва на фото нет. На вопросы корреспондента altapress.ru Алексей Лесных не ответил.