Около пяти часов утра 24 декабря неизвестные пытались взорвать банкомат в отделении банка ВТБ244 по адресу Малахова, 48. Об этом сообщил Алексей Лесных в паблике "Барнаул 22".
Барнаулец сообщил, что преступники пытались взорвать банкомат ВТБ24. Фото: Алексей Лесных в паблике vk.com/barneos22.
Барнаулец сообщил, что преступники пытались взорвать банкомат ВТБ24. Фото: Алексей Лесных в паблике vk.com/barneos22.
Барнаулец сообщил, что преступники пытались взорвать банкомат ВТБ24. Фото: Алексей Лесных в паблике vk.com/barneos22.
Подробностей он не сообщил, но отметил, что на место выезжали криминалисты. На снимках, которые опубликовал горожанин, видно, что банкомат обрабатывали специальным составом. Однако следов взрыва на фото нет. На вопросы корреспондента altapress.ru Алексей Лесных не ответил.
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