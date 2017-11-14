Барнаулец вместе с Виктором Гусевым прокомментирует матч Россия-Испания

Михаил Меламед рассказал, что он всегда думал, что комментировать матч, в котором играют знакомые игроки, проще, чем игру неизвестных команд. Однако он понял, что для этого нужно знать в миллион раз больше.

Матч Россия — Испания покажут на Первом канале во вторник, 14 ноября, в 21:30.

Ранее altapress.ru писал, что Михаил Меламед участвовал в конкурсе "Я – комментатор". Барнаулец занял в нем второе место. На сайте конкурса говорится, что Михаил Меламед поразил всех своей спортивной страстью.

Победитель конкурса Юрий Домбаев из Улан-Удэ уже комментировал матч Россия — Аргентина. Теперь комментировать встречу между Россией и Испанией будет серебряный медалист народного конкурса.