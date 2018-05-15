Скандал в династии. Барнаульская девушка рассказала, что родила внука Марии Шукшиной

Как было рассказано во время ток-шоу, 19-летняя Фрейя Зильбер во время беременности пыталась наладить общения с Шукшиной и ее сыном, но те отказались общаться.

Фрейя Зильбер,

жительница Барнаула:

— Последние два месяца беременности я лежала в больнице, чтобы не потерять малыша. Со стороны отца ребенка никто не интересовался моим здоровьем. Знала, что будет тяжело, я знала, на что шла. Отчество сыну я пока не давала.

По словам молодой женщины, она настаивает, чтобы внук Василия Шукшина признал отцовство и оказал материальную помощь новорожденному мальчику. Как рассказал Фрейя, ей якобы пришлось скитаться по знакомым во время беременности. Порой она жила в антисанитарных условиях.

Во время выписки из роддома Фрейю встретила съемочная группа программы Андрея Малахова. Создатели ток-шоу сняли для молодой мамы квартиру в Москве.

Помощь от младшей сестры Марии Шукшиной

На передачу пришла Ольга Шукшина, младшая сестра Марии. Дочка знаменитого писателя пообещала помочь Фрейе. Однако, по словам Ольги, она и сама не может наладить связь со своей матерью Лидией Федосеевой-Шукшиной и сестрой Марией. Однако Ольга не оставляет надежду на то, что ее родня сможет помириться с Фрейей и признать ее ребенка.

Как оказалось, был проведен ДНК-тест на основе биоматериалов новорожденного сына Зильбер и Ольгой Шукшиной. Но специалистам не удалось подтвердить отцовство внука Макара Касаткина, так как Ольга и сын Фрейи могут быть дальними родственниками, а для точного теста необходим материал Марии Шукшиной либо ее сына Макара.

Как посоветовали Фрейе Зильбер во время ток-шоу, молодой маме надо обратиться в суд, который обяжет Макара сдать анализы для точного ДНК-теста.

Что еще известно про Фрейю Зильбер

Как ранее признавалась эта женщина, что у нее уже есть дочь, которую воспитывает бабушка в родном Барнауле. Однако Зильбер не поддерживает связь с родными, поэтому решила рожать в столице.

Первого ребенка она родила в 14 лет.

Также её ранее на во время другой передачи высказались две подружки Фрейи — Элина и Полина. По их словам, по паспорту уроженка Барнаула Фрейя Зильбер оказалась Анастасией. Они рассказали, что девушка неоднократно жила за счёт других мужчин, пишет Monavista.ru.

Скандал тянется с 2017 года

Напомним, что о скандале в семье Марии Шукшиной стало известно осенью 2017 года. Тогда беременная Фрейя Зильбер во время ток-шоу Малахова обвинила Макара Касаткина в том, что молодой человек пытался ее избить. Также во время этой передачи было объявлено, что Макар якобы принимает наркотики.

А за неделю до этой передачи Макар Касаткин и Фрейя Зильбер попали в полицию. Фрейя написала заявление на внука Василия Шукшина, обвиняя парня в насилии. В квартире Макара провели обыск.