Барнаульская группа собирает деньги на запись альбома

Музыкальная группа "Горизонталь" собирает деньги на запись альбома. Коллектив исполняет авторские ламповые и теплые композиции с сентября 2014 года. Для выхода альбома осталось собрать чуть больше 13 тысяч рублей.
Ребята из "Горизонтали" решили открыть проект на "Планете" после слов одной из поклонниц их творчества о том, что музыка группы на нее действует как лекарство от хандры. Так объединились потребность творить музыку и ее слушать.
Любители творчества группы могут выбрать себе что-то из предложенного списка: цифровая версия альбома, наклейки футболки ил даже уроки игры на музыкальных инструментах от участников коллектива и внести денежные средства согласно выбранному лоту. Когда сумма собранных средств дойдет до определённого значения, "Планета" признает проект успешным и передаст сумму группе.
Деньги пойдут на выпуск альбома на известных цифровых площадках музыкального контента, на производство сувенирной продукции, оплату работы художников-оформителей и звукозаписывающей студии.
Справка
Музыкальная группа Горизонталь существует более 3 лет, имеет опыт выступления на различных площадках города Барнаула: music-бар ДЖЕМ, HAIRY LEMON PUB, арт-галерея "Бандероль", антикафе "Три Кита", творческая площадка "ГОСТИ", книжная "Синяя борода", "Улица Искусств", "Поляна", стадион "ТЕМП", бар "Эльбрус", антикафе "Cafeteria" г.Бийск и др. А также в формате живого концерта на радио "Серебряный дождь", Heart FM, Интернет-радиостанция ГлаголЪ.
Краудфандинг - способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах. С английского языка термин краудфандинг переводится как "народное финансирование".
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