Барнаульская рок-группа "Волны" презентовала новый клип на песню "Настоящим"

Неужели рок-музыка в современной России забыта, а место пластинок и дисков с хитами некогда легендарных групп теперь на свалке? Или все-таки рок возродится и еще порадует нас новым современным звучанием? Об этом рассуждает группа "Волны" в своем новом клипе "Настоящим".

Справка

Группа "Волны" в современном составе образована летом 2011 года в Барнауле. Бойз-бэнд исполняет поп-рок с внушительным влиянием групп британского мейнстрима. За годы существования группа "Волны" добилась известности в родном городе, приняла участие в большом количестве концертов и фестивалей, в числе которых "Старый новый рок" (г. Екатеринбург), сняла несколько клипов. В настоящее время лейблом "Бомба-Питер" издано два EP – "Одержимость" (2016) и "#НикомуНеНужный" (2017), а также два сингла — "Равноденствие" и "Бабочка".