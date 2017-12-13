Барнаульские энергетики провели проверку по обращениям горожан

В двух обращениях из трех барнаульцы указывали на то, что горячая вода к ним в квартиру поступает недостаточно горячей. Инспекторы Барнаульской тепломагистральной компании произвели замеры температуры ресурса на месте и установили, что показатели в домах по адресам Силикатная, 7-а и Власихинская, 154 в норме. В первом случае температура горячей воды при проверке составила 62 градуса, а во втором – 67.

Еще по одному адресу – Мамонтова, 309 – потребители пожаловались на снижение давления в системе горячего водоснабжения дома. Специалисты БТМК на месте проверили состояние теплообменника – именно нарушения в его работе могут влиять на эти параметры. В ходе проверки никаких таких изменений не обнаружили. Чтобы исключить иные причины, энергетики Барнаульской тепломагистральной компании опрессовали данное оборудование, но на нем не обнаружили и утечек. Этот дом специалисты оставили на контроле – спустя некоторое время проверку повторят.

Александр Гросс,

директор Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний:

- Предыдущую прямую линию мы проводили на старте отопительного сезона, тогда у горожан было больше вопросов к качеству теплоснабжения. Объяснение тому довольно простое: мы завершали наладку всей системы и оптимизировали температурный и гидравлический режимы. Сейчас этот этап пройден, и мы не получили жалоб на холод в квартирах. Это самое главное.

В целом, по сравнению с предыдущим днем контроля, количество обращений снизилось почти вдвое. При этом энергетикам звонили не только, чтобы пожаловаться на качество теплоснабжения, но и поблагодарить за реакцию на прошлые обращения. Например, жители дома по адресу Гущина, 154 в предыдущий Единый день контроля пожаловались на то, что у них прохладно. Энергетики оперативно выехали по этому адресу, провели расчеты оптимального объема подачи теплоносителя на данный дом, выдали соответствующее предписание управляющей жильем организации и проследили за тем, чтобы оно было выполнено. В итоге в этот раз жители позвонили, чтобы поблагодарить специалистов за комфорт в доме.