Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Барнаульские ребятишки побывали в гостях у сказки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Взрослые и дети веселились вместе с героями "Сказочного патруля" и участвовали в смехотерапии от музыкальной школы "Виртуозы", фотографировались в яркой фотозоне, угощались потрясающей выпечкой от домашней кондитерской Cat’s Cupcakes и напитками от "Барнаульского пивоваренного завода".

Кроме того, гостей праздника радовали зажигательными композициями юные исполнительницы из школы вокала "Мотив", а маленькие модели из детского центра UNIQUE U выступили в дефиле от салона детской одежды Baby Tai и сети "Гольфстрим".

В конце праздника зрителям показали невероятное Art Bubble Show и подарили по новому выпуску Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул".

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