Барнаульские школьники устроили флешмоб с Porshe и Mercedes.

В Барнауле учащиеся гимназии №22 устроили флешмоб на дорогих автомобилях, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
На кадрах ролика видно, что школьники подготовили номер с использованием автомобилей Porshe и Mercedes.
Напомним, в прошлом году барнаульские гимназисты устроили День непослушания с Mercedes, мигалкой и верблюдом
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