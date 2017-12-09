Барнаульские сироты не могут получить законные квартиры даже через суд

Выразить свое возмущение по поводу сложившейся ситуации пришли 20 человек — столько согласовала мэрия Барнаула. Пикетчики вышли с плакатами: "Хотим свой угол", "Не лишайте сирот шанса жить", "Не делайте из сирот бомжей". По официальным данным, в очереди на предоставление жилья находятся более 6,7 тысяч алтайских сирот. На исполнении находится 961 судебное решение об обязании предоставить квартиру. Около 240 таких решений вынесли в Барнауле. Однако добиться этого нуждающиеся не могут даже через службу судебных приставов — они лишь регулярно выписывают штрафы "Региональному жилищному управлению", а проблема все равно не решается.

Проблема в том, что аукционы на закупку квартир для сирот, которые объявляет РЖУ, признают несостоявшимися из-за отсутствия участников. В организации заявляют, что действуют в соответствии с законом, и данные о стоимости кв. метра жилья берут в Алтайкрайстате. Она равняется 40 тыс. рублей — за такие деньги застройщики не хотят участвовать в аукционах. В результате в Барнауле жилье не закупается.

Александр Дударев,

нуждающийся:

Мне предлагали жилье в Новоалтайске, но это место мне совсем не подходит. Еще показывали какой-то убитый дом в поселке Центральном. И все.

От закупки вторичного жилья решили отказаться после участившихся махинаций. Напомним, недавно ушло в суд дело бывшего руководителя РЖУ, Татьяны Филатовой. Женщина сотрудничала с риэлторами, которые подыскивали "убитые" квартиры, стоимость которых была значительно ниже аукционной. Разницу подельники делили между собой. С продажи 75 жилых помещений они выручили 16 млн рублей.

В результате многим сиротам приходится ждать жилья более семи лет. В Барнауле есть люди, стоящие на очереди с 2010-2011 годов.

Александр Дударев,

нуждающийся:

На списки очередности уже никто не обращает внимания. Сначала обеспечить квартирами придется тех, кто получил решение суда. Но проблема в том, что в таком случае образуется неравенство. Вот я подал в суд в 2016 году. И человек, обратившийся за защитой своих прав в 2015 году, получит квартиру раньше, чем я, даже если по списку он стоит ниже.

Пикетчикам все-таки удалось добиться от РЖУ кое-каких объяснений. Например, им рассказали, что в 2017 году в Барнауле купили 30 квартир в новостройке на ул. Советской Армии. Их получат те, кто выиграл суды в 2015 году. Таких людей в краевой столице 68. То есть, еще 38 человек будут ждать дальше. А в 2016 году таких решений уже больше ста. В 2017 году — более 120-ти.

В 2017 году на обеспечение жильем детей-сирот из федерального и краевого бюджетов выделили около 275 млн рублей. На них купили 250 квартир в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби, Тальменке и Сростках.

С марта 2017 года начнутся новые закупки. Участники пикета пообещали, что если проблема не начнет решаться, то они выйдут снова, и эта акция уже будет намного более массовой.

Пикетчики уже обратились за помощью в правозащитную организацию "Гражданский патруль". Как сообщил организатор пикета Игорь Берг, им помогли составить заявление в прокуратуру на алтайских чиновников. Кроме того, они подготовили обращение к президенту РФ и законодательную инициативу, которая, по их мнению, поможет решить проблему. Например, сироты предлагают компенсировать им плату за съемные квартиры, пока решается вопрос с жильем.

Справка

По закону встать на учет для получения жилья дети-сироты и граждане из их числа имеют право сразу после достижения 14-летнего возраста. Для этого опекуну либо работникам органов опеки нужно представить в "Региональное жилищное управление" необходимые документы, после чего кандидат на получение жилья попадает в список, в соответствии с которым в порядке очереди по месту жительства его должны обеспечить жилплощадью. Узнать свой номер в списке можно через сайт РЖУ.