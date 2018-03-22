Барнаульские ТЭЦ СГК примут участие в самой масштабной акции в мире по энергосбережению

С 20.30 до 21.30 часов на станциях СГК в Барнауле будут отключены подсветка стел и ограждений на прилегающей территории, вывесок на главных зданиях и значительная часть наружного освещения ТЭЦ.

Участие в "Часе Земли" стало уже традиционным для ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Первой в его проведение включилась Барнаульская ТЭЦ-3. Станция стала участником акции в 2015 году, при этом идею поддержали ряд работников предприятия, которые также отключили освещение и в своих квартирах.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3:

- Нужно понимать, что эта акция, в первую очередь, носит символический характер. Она призвана привлечь внимание жителей планеты к необходимости ежедневно бережно относиться к природе и ресурсам, о чем в повседневной жизни люди задумываются не всегда. Мы на своих предприятиях планомерно ведем работу по повышению эффективности производства и его экологичности, стараемся максимально снизить потери при производстве и транспортировки тепловой и электрической энергии.

"Час Земли" — это глобальная акция, которая проводится в России с 2009 года. Идея ее проведения принадлежит Всемирному фонду дикой природы. В рамках акции люди на Земле в условленное время, в определенный день на один час выключают свет и все приборы, потребляющие электроэнергию. Гаснет также подсветка памятников и известных зданий. Первый "Час Земли" был организован в Австралии в 2007 году. В прошлом году по всему миру в ней приняли участие более 2 миллиардов человек из более чем 184 стран и почти 7000 городов нашей планеты. В России в 2017 году "Час земли" поддержали 150 городов.