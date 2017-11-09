Барнаульских ребятишек приглашают в сказку.

Деток и их родителей ждет развлекательная программа "В гостях у сказки", яркая фотозона, угощения, подарки и невероятное "Арт-бабл-шоу". Ребята вместе с героями "Сказочного патруля" отправятся в волшебный мир, чтобы вызволить из плена злого колдуна героев любимых сказок.

Ждем маленьких фей и эльфов 19 ноября в 12.00 в "Космопарке" (ТРК "Сити-центр", 5-й этаж) на встрече с волшебством!