Барнаульских ребятишек приглашают в сказку.

19 ноября в детском развлекательном центре "Космопарк" (ТРК "Сити-центр", 5-й этаж) состоится сказочный праздник, посвященный выходу нового выпуска Shopping Guide "Я Покупаю. Дети".
Деток и их родителей ждет развлекательная программа "В гостях у сказки", яркая фотозона, угощения, подарки и невероятное "Арт-бабл-шоу". Ребята вместе с героями "Сказочного патруля" отправятся в волшебный мир, чтобы вызволить из плена злого колдуна героев любимых сказок.
Ждем маленьких фей и эльфов 19 ноября в 12.00 в "Космопарке" (ТРК "Сити-центр", 5-й этаж) на встрече с волшебством!
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