Барнаульский "Магис" откроет летний бассейн на крыше

Объявление в "Магис Спорте".

В объявлении сообщается, что рядом с бассейном будут зона отдыха с лежаками и территория для занятий по фитнесу и программам Mind Body (йога, пилатес и другие).

Гендиректор "Магис Спорта" Владимир Гордейчик отказался рассказать подробности о бассейне до момента его запуска.

Напомним, в летний сезон в Барнауле обычно работают несколько летних бассейнов: в спорткомплексе "Обь", парке Смертина, парк-отеле "Чайка" и т.д.