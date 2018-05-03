Барнаульский "Магис" откроет летний бассейн на крыше

В мае велнесс-клуб "Магис Спорт" на ул. Взлетной откроет летний бассейн на крыше. Об этом говорится в объявлении, которое размещено в клубе.
В объявлении сообщается, что рядом с бассейном будут зона отдыха с лежаками и территория для занятий по фитнесу и программам Mind Body (йога, пилатес и другие).
Гендиректор "Магис Спорта" Владимир Гордейчик отказался рассказать подробности о бассейне до момента его запуска.
Напомним, в летний сезон в Барнауле обычно работают несколько летних бассейнов: в спорткомплексе "Обь", парке Смертина, парк-отеле "Чайка" и т.д.
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