Барнаульский хоккеист в составе сборной России выиграл Кубок мира

Розыгрыш Кубка мира по университетскому хоккею проходил со 2 по 5 января в словацком городе Банска Быстрица. В турнире участвовали три крупнейшие сборные студенческих лиг США, Европы и России.

Студент Алтайского государственного технического университета Иван Переверзев в составе сборной России принял участие во всех трёх матчах и забил два гола в ворота сборной США.

В первом матче российские хоккеисты обыграли европейскую сборную со счётом 4:2. Потом выиграли у сборной США со счётом 7:0. А в финале россияне опять встретились с американской сборной и одержали победу со счётом 6:1.