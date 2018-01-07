Барнаульский хоккеист в составе сборной России выиграл Кубок мира

21-летний нападающий команды "Динамо-Алтай" барнаулец Иван Переверзев в составе российский сборной по университетскому хоккею стал обладателем Кубка мира. Об этом сообщает сайт хоккейного клуба "Динамо-Алтай".
Розыгрыш Кубка мира по университетскому хоккею проходил со 2 по 5 января в словацком городе Банска Быстрица. В турнире участвовали три крупнейшие сборные студенческих лиг США, Европы и России.
Студент Алтайского государственного технического университета Иван Переверзев в составе сборной России принял участие во всех трёх матчах и забил два гола в ворота сборной США.
В первом матче российские хоккеисты обыграли европейскую сборную со счётом 4:2. Потом выиграли у сборной США со счётом 7:0. А в финале россияне опять встретились с американской сборной и одержали победу со счётом 6:1.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.