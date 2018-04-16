Барнаульский магазин для взрослых объявил большие скидки в честь дня рождения

Сеть магазинов товаров для взрослых "Love is" празднует день рождения. С 20 по 30 апреля будет действовать скидка 20% на любой товар из грандиозного ассортимента.
Специалисты сети ответили на часто задаваемые вопросы и рассказали о последних новинках.
На рынке интимных товаров почти каждый месяц появляется что-нибудь новенькое. В "Love is" следят за этим и пополняют ассортимент. Среди последних новинок - смартфоноуправляемые игрушки, которые включаются через специальное приложение в телефоне, имеют несколько режимов и могут работать, например, в ритме какой-нибудь мелодии. Такую игрушку можно дистанционно запустить из любой точки мира.
Еще одна новинка - вакуум-волновые стимуляторы. Эти вакуумные игрушки стимулируют определенные зоны бесконтактным способом - с помощью пульсации воздуха.
Магазины "Love is" располагают огромным ассортиментом - более 1500 наименований, почти 400 из них составляет только БДСМ-продукция. Есть и редкости: например, мебель для секса.
Среди этого многообразия каждый отыщет что-нибудь на свой вкус. Это эротическое белье для женщин и мужчин, интимная косметика, возбуждающие средства, средства для коррекции размеров, игрушки для взрослых, фетиш-товары, сувенирная продукция и многое другое.
Здесь можно найти и современные молодежные девайсы, и достаточно традиционные товары для серьезных семейных пар. Есть различные приспособления для стимуляции конкретных точек на теле и целые наборы игрушек. Покупатель из любой социальной или возрастной группы выберет себе покупку.
Производители понимают, что такие товары предназначены для самых чувствительных мест на теле, так что используют безопасные сертифицированные материалы. Игрушки делают из производных пластика, резины, силикона, стекла и металла.
Среди материалов есть и суперреалистичные. Абсолютная новинка - так называемая киберкожа. Она пластичная, быстро принимает температуру тела, имеет шелковистую фактуру и полностью имитирует живую плоть. Даже ухаживать за изделием нужно почти как за человеческой кожей.
В "Love is" есть бесплатная (кроме отдаленных районов) доставка. Можно оформить заказ на сайте, товар отправляют с курьером, которые не знает, что именно везет. Товар доставят в течение суток в запечатанном подарочном пакете без опознавательных знаков. Магазин не собирает персональных данных клиентов. При оформлении заказа достаточно указать только номер телефона и удобное время доставки.
В "Love is" работают консультанты разных полов. Все они прошли обучение, знают специфику товара и могут дать подробную консультацию по функционалу, материалам, составу и производителям.
Товары в "Love is" лежат в открытом доступе, а не спрятаны в витринах с замками. Все этикетки на упаковках русифицированы и содержат подробную информацию. Так что вы можете выбрать товар самостоятельно без посторонней помощи.
Вы также можете не спеша определиться с выбором, посмотрев каталоги в уютных уголках для клиентов, не прибегая к помощи консультанта.
Товары одного типа делают разные производители из разных материалов, так что, например, вибраторы и фаллоимитаторы, могут сильно отличаться по стоимости. Есть возможность выбрать подходящий товар по приемлемой цене от 500 до 20 тыс. рублей.
Магазин регулярно проводит розыгрыши в социальных сетях. Кроме того, действует дисконтная система - можно сделать покупку со скидкой от 3 до 10%.
- ул. Молодежная, 12,
- Павловский тракт, 253
Телефоны: +7 983 549 0129, WhatsApp +7 953 037 1579.
Сайт: sexshop-loveis.ru
- Сюжет: Новости компаний
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.