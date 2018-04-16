Барнаульский магазин для взрослых объявил большие скидки в честь дня рождения

Интимные товары - это только для молодежи…

Магазины "Love is" располагают огромным ассортиментом - более 1500 наименований, почти 400 из них составляет только БДСМ-продукция. Есть и редкости: например, мебель для секса.

Среди этого многообразия каждый отыщет что-нибудь на свой вкус. Это эротическое белье для женщин и мужчин, интимная косметика, возбуждающие средства, средства для коррекции размеров, игрушки для взрослых, фетиш-товары, сувенирная продукция и многое другое.

Здесь можно найти и современные молодежные девайсы, и достаточно традиционные товары для серьезных семейных пар. Есть различные приспособления для стимуляции конкретных точек на теле и целые наборы игрушек. Покупатель из любой социальной или возрастной группы выберет себе покупку.