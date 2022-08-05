5 августа
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Кино и ТВ

Барнаульский кинотеатр начал показывать еще один голливудский фильм

Очередной голливудский фильм вышел в прокат в барнаульском кинотеатре «Пионер». С 4 августа начались сеансы картины «Мир Юрского периода: Господство».

"Мир юрского периода: Господство"
"Мир юрского периода: Господство"
Кадр из трейлера

В основном расписании фильм не стоит, зато он указан в новостях на сайте. По этой причине приобрести билеты через онлайн-кассу на него не получится.

Однако, известно, в какое время проходит сеанс, следовательно, ничего не мешает прийти и расплатиться за просмотр на месте. Показ будет осуществляться по 10 августа один раз в день — в 19:00.

Отметим, что другие кинотеатры краевой столицы пока не афишируют западных блокбастеров из-за отсутствия лицензии на показ. Видимо, руководству «Пионера», в отличие от конкурентов, эта деталь не кажется непреодолимым препятствием.

Напомним, в июле тот же кинотеатр начал показывать американские картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Также в «Пионере» можно было посмотреть вышедший в марте фильм «Бэтмен».

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