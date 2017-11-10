"Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество своей продукции

"Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижные награды за качество. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

8 ноября в Барнауле прошло награждение победителей регионального конкурса "Лучший алтайский товар" и федерального этапа программы "100 лучших товаров России". В нынешнем году для участия в них было подано большое количество заявок. Только "Барнаульский пивоваренный завод" представил на суд независимых экспертов 10 своих напитков. Все они были отмечены наградами, в том числе и на федеральном уровне.

Так, лауреатами конкурса "100 лучших товаров России" в 2017 году были признаны коктейль торговой марки "Гуд Страйпс" "Тропический микс", напиток столицы Алтая "Грушевый", вода "Содовая столовая" и уже полюбившийся покупателями черный "айЧай" со вкусом лимона. Дипломами престижного конкурса были отмечены четыре сорта слабоалкогольных напитков предприятия.

Представленные лимонады и вода "БПЗ" также были отмечены на региональном этапе конкурса "Лучший алтайский товар". Кроме того, третий год подряд "Барнаульский пивоваренный завод" входит в число 10 региональных компаний, которым присуждается награда "Золотые бренды Алтая".

Персонально были отмечены и сотрудники предприятия. Директор "Барнаульского пивзавода" Алексей Рыбников и главный технолог Евгений Василенко получили почетные знаки за достижение в области качества, а сотрудники завода, внесшие вклад в создание новых продуктов, отмечены грамотами.

Алексей Рыбников,

генеральный директор "Барнаульского пивоваренного завода":

Продукция на нашем предприятии производится из натуральных ингредиентов. Вода для напитков добывается из 10 собственных скважин. Качественный ячмень для производства солода закупается у ведущих производителей. Натуральные концентраты для безалкогольной продукции поставляются из Германии. Все это потребитель оценивает по достоинству и вновь приходит за нашей продукцией.

"Барнаульский пивоваренный завод" является одним из предприятий-флагманов среди региональных производителей пивобезалкогольной продукции Сибири с внушительной историей, богатыми традициями и современным оборудованием. Ассортиментный портфель включает: линейку основной продукции, представленной в различной упаковке — от алюминиевой банки ("БПЗ" — единственный производитель за Уралом, кто ее использует) до кег-бочек объемом 100 литров; линейку безалкогольных напитков, изготовленных на натуральном сырье и с использованием качественных ингредиентов; питьевую артезианскую воду первой и высшей категорий качества; квас живого брожения.

Все напитки, выпускаемые заводом, — это удачное сочетание натуральных компонентов, высокого качества и доступности для потребителя.