"Барнаульский пивзавод" получил престижную социальную премию. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижную социальную премию. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижную социальную премию. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижную социальную премию. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижную социальную премию. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивзавод" получил престижную социальную премию. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Среди них и "Барнаульский пивоваренный завод". Работать здесь считается престижно. Об этом свидетельствует один важный факт: пресловутой текучки кадров, которая является бичом для многих отраслей экономики, здесь практически нет. За год она не превышает 2%.

В 2017 году конкурс "Социально отвественный работодатель года" проходил в 11 номинациях. Его победителями и призерами стали 32 компании. Всего же в Минтрудсоцзащиту было подано 56 заявок из 16 территорий края. По словам главы региона, понимание социальной ответственности стало в бизнес-среде системным и многоаспектным, не сводится исключительно к требованиям, установленным трудовым законодательством.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Целый ряд наших предприятий свою ответственность видят далеко за рамками вопросов выплаты заработной платы, безопасности рабочих мест, соблюдения режима труда и отдыха. Сегодня мы говорим о необходимости внедрения здорового образа жизни в трудовых коллективах. Вижу в зале много собственников и руководителей, которые на своих предприятиях уделяют особое внимание вопросам развития физической культуры, спорта и не только.

В этом направлении "Барнаульский пивоваренный завод", ставший первым на конкурсе в номинации "За развитие кадрового потенциала", работает уже много лет. Мало того что предприятие выполняет все свои трудовые и социальные обязательства в виде стабильной заработной платы, компенсаций и премий, конкурсов профмастерства, оно еще активно пропагандирует здоровый образ жизни.

"Барнаульский пивзавод" активно участвует в проведении традиционного турнира по мини-футболу в Завьялово, ежегодно помогает в обустройстве пляжа в Павловске, является организатором активных площадок на Дне молодежи и Дне города в Барнауле. Кроме того, социальный фонд, созданный Александром Локтевым, директором по стратегическому развитию БПЗ, депутатом гордумы, выплачивает школьникам, проявившим себя хорошо в учебе и спорте, специальные премии.

Что уж говорить про современные детские площадки, которые возводятся в Индустриальном районе краевой столицы, ставшие визитной карточкой Барнаула. Эти объекты по достоинству оценили и сами ребятишки, и их родители.