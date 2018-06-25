"Барнаульский пивзавод" представил на "Дне поля" новую кормосмесь и напоил посетителей лимонадом

"День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru "День сибирского поля". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Пройти мимо пони по кличке Лучик на "Дне сибирского поля" не мог никто. Очаровательное создание стало главной звездой экспозиции "Барнаульского пивоваренного завода", посвященной производству комбикормов. Лучик мирно стоял, тряс своей густой челкой и с удовольствием жевал гранулированное сено.

Этот продукт для животноводства "Барнаульский пивзавод" вывел на рынок недавно и презентовал на прошедшем агрофоруме. Для предприятия, специализирующегося на выпуске напитков, комбикорма уже не в новинку. Цех по их производству был запущен в 2015 году. За это время "БПЗ" существенно расширил географию продаж комбикормов, провел масштабное исследование по эффективности применения подобных добавок и пополнил ассортимент своих кормосмесей новыми наименованиями. Гранулированное сено — одно из них.

Эксперты отмечают: все компоненты комбикорма легко усваиваются, благоприятно влияют на пищеварительную систему животного и способствуют ускорению обмена веществ. При использовании в рационе скота этот корм помогает сбалансировать количество протеина, витаминов и микроэлементов. Судя по тому, как Лучик уплетал комбикорм, он явно пришелся ему по вкусу.

Еще одна площадка "Барнаульского пивоваренного завода" была организована в большом павильоне агрофорума. Здесь можно было освежиться прохладительными напитками и спокойно отдохнуть в тени.

Специально для посетителей "Дня сибирского поля" предприятие подготовило сюрприз. В течение двух дней на всей территории агропарка работали милые "медсестры". Они в шутку проверяли содержание содовой в организме людей, раздавали флаеры и отправляли их за подарками. Отведать отличные лимонады Good strips и столовую воду "Содовая" каждый желающий мог совершенно бесплатно.

В общей сложности посетители выставки выпили почти 5 тонн прохладительных напитков и еще 2 тонны кваса. Так что можно смело сказать, что "Барнаульский пивоваренный завод" спас посетителей выставки от жары.