"Барнаульский пивзавод" признали лучшим работодателем города

Награждение во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Генеральный директор завода Алексей Рыбников. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Генеральный директор завода Алексей Рыбников. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Генеральный директор завода Алексей Рыбников. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Почему БПЗ победил?

Предприятие не в первый раз подтверждает реноме социально-ответственного предприятия. Здесь годами выстроена системная работа сразу по нескольким направлениям.

1. Социальная политика:

Коллектив предприятия помогает организовывать и участвует в общественно значимых событиях: День города, День России, День молодёжи, День физкультурника и т.д. – яркие праздники, в которых завод принял непосредственное участие как спонсор и партнер;

Компания поддерживает молодёжные инициативы (совместно с Алтайским государственным университетом), молодых предпринимателей (совместно с Алтайским региональным ресурсным центром), а также детские и спортивные проекты;

БПЗ участвует в благотворительности: помогает людям с ограниченными возможностями, Детской онкологической больнице и т.п. На протяжение ряда лет для завода стало доброй традицией участие в марафоне "Поддержим ребёнка".

В 2017 году благотворительные проекты реализовывались с участием завода и в районах края. Так, например, в Павловском районе БПЗ помог благоустроить новый пляж, а в Завьяловском районе ежегодно помогает провести детский футбольный чемпионат, предоставив как призы, так и обеспечив инфраструктуру мероприятия.

2. Условия для сотрудников:

Достойная зарплата. С мая 2015 года в два этапа завод существенно поднял оплату труда рабочих. В итоге средняя начисленная заработная плата по заводу в 2016 году составила 25,7 тыс. рублей (на 2 тыс. рублей выше среднегороской и на 5 — среднекраевой);

БПЗ проводит конкурс "Лучший по профессии", победители которого получают путевку на базу отдыха в Горном Алтае;

Завод стимулируется участие своих команд в спортивных и общественных мероприятиях (ралли, кубок по рыбной ловле, команда по мини-футболу и т.п.);

На предприятии имеется коллективный договор, в котором в том числе указано, что сотрудник имеет право на компенсацию затрат на лечение и медикаменты.

Справка

Городской праздник труда "Горизонты славы Барнаула" в 2017 году провели уже в седьмой раз. Его учредили для формирования уважительного отношения городского сообщества к человеку труда, повышения престижности рабочих профессий, закрепления квалифицированных работников на предприятиях города.

Факт

В ноябре 2017 года "Барнаульский пивоваренный завод" получил престижные награды за качество своей продукции.