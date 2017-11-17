"Барнаульский пивзавод" признали лучшим работодателем города

Сегодня, 09:21.
Новости компаний

"Барнаульский пивоваренный завод" (БПЗ) победил в муниципальном этапе конкурса "Лучший социально ответственный работодатель 2017 года" в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы". Гендиректор завода Алексей Рыбников 15 ноября получил диплом на городском празднике труда во Дворце культуры Барнаула.

Награждение во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Генеральный директор завода Алексей Рыбников. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Генеральный директор завода Алексей Рыбников. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Городской праздник труда во Дворце культуры Барнаула. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Генеральный директор завода Алексей Рыбников. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Почему БПЗ победил?

Предприятие не в первый раз подтверждает реноме социально-ответственного предприятия. Здесь годами выстроена системная работа сразу по нескольким направлениям.

1. Социальная политика:

  • Коллектив предприятия помогает организовывать и участвует в общественно значимых событиях: День города, День России, День молодёжи, День физкультурника и т.д. – яркие праздники, в которых завод принял непосредственное участие как спонсор и партнер;
  • Компания поддерживает молодёжные инициативы (совместно с Алтайским государственным университетом), молодых предпринимателей (совместно с Алтайским региональным ресурсным центром), а также детские и спортивные проекты;
  • БПЗ участвует в благотворительности: помогает людям с ограниченными возможностями, Детской онкологической больнице и т.п. На протяжение ряда лет для завода стало доброй традицией участие в марафоне "Поддержим ребёнка".

В 2017 году благотворительные проекты реализовывались с участием завода и в районах края. Так, например, в Павловском районе БПЗ помог благоустроить новый пляж, а в Завьяловском районе ежегодно помогает провести детский футбольный чемпионат, предоставив как призы, так и обеспечив инфраструктуру мероприятия.

Генеральный директор завода Алексей Рыбников получил диплом на городском празднике труда во Дворце культуры Барнаула.
Генеральный директор завода Алексей Рыбников получил диплом на городском празднике труда во Дворце культуры Барнаула.

2. Условия для сотрудников:

  • Достойная зарплата. С мая 2015 года в два этапа завод существенно поднял оплату труда рабочих. В итоге средняя начисленная заработная плата по заводу в 2016 году составила 25,7 тыс. рублей (на 2 тыс. рублей выше среднегороской и на 5 — среднекраевой);
  • БПЗ проводит конкурс "Лучший по профессии", победители которого получают путевку на базу отдыха в Горном Алтае;
  • Завод стимулируется участие своих команд в спортивных и общественных мероприятиях (ралли, кубок по рыбной ловле, команда по мини-футболу и т.п.);
  • На предприятии имеется коллективный договор, в котором в том числе указано, что сотрудник имеет право на компенсацию затрат на лечение и медикаменты.

Справка

Городской праздник труда "Горизонты славы Барнаула" в 2017 году провели уже в седьмой раз. Его учредили для формирования уважительного отношения городского сообщества к человеку труда, повышения престижности рабочих профессий, закрепления квалифицированных работников на предприятиях города.

Факт

В ноябре 2017 года "Барнаульский пивоваренный завод" получил престижные награды за качество своей продукции.

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