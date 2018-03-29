Барнаульского врача осудят за травму пациентки

В Барнауле врач-эндоскопист во время процедуры нанесла травму пациентке. Женщину будут судить за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает прокуратура Алтайского края.
Потерпевшая в марте 2017 года пришла в поликлинику по месту жительства. Женщине назначили проведение эндоскопического обследования желудка. Во время процедуры врач-эндоскопист концом инструмента задел пищевод пациентки (произвел перфорацию). Здоровою потерпевшей причинили вред средней тяжести.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Она возместила причтенный вред. Врачу грозит до двух лет лишения свободы.
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