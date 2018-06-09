Поздно вечером 8 июня в Центральном районе Барнаула в многоэтажном доме произошел пожар, с которым отправили бороться 12 спасателей, прибывших на трех спецавтомобилях, сообщает пресс-служба МЧС.
В барнаульской многоэтажке произошел пожар. 8 июня 2018 года. Фото: Сергей Пикалов vk.com/barneos22.
В барнаульской многоэтажке произошел пожар. 8 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident_brn.
В барнаульской многоэтажке произошел пожар. 8 июня 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Загорелась квартира на шестом этаже дома по адресу ул. Анатолия 224А. Из-за возгорания был задымлен весь подъезд.
Сообщение о пожаре поступило в 22:57. Однако возгорание ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.
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