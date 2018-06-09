В барнаульской многоэтажке произошел пожар. 8 июня 2018 года. Фото: Сергей Пикалов vk.com/barneos22. В барнаульской многоэтажке произошел пожар. 8 июня 2018 года. Фото: vk.com/incident_brn. В барнаульской многоэтажке произошел пожар. 8 июня 2018 года. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Загорелась квартира на шестом этаже дома по адресу ул. Анатолия 224А. Из-за возгорания был задымлен весь подъезд.

Сообщение о пожаре поступило в 22:57. Однако возгорание ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.