Барнаульцев приглашают в заведение, где можно почувствовать себя как дома у доброго друга

"Хоттабыч" — это великолепное место для совместного отдыха с друзьями и коллегами. Именно приятная атмосфера позволяет отлично расслабиться после тяжелой работы. Здесь работают отличные бармены, которые по желанию гостей смогут приготовить вкуснейшие коктейли. Невысокие цены, большой выбор напитков и песен, интересная атмосфера сделают вечер незабываемым.

В заведении у барнаульцев есть шанс раскрыть свой музыкальный талант. Для этого в "Хоттабыче" работает караоке. Поэтому ничто не помешает гостям попеть от всей души.

В "Хоттабыче" есть все необходимые условия для проведения корпоративов, юбилеев, Нового года, важных праздников. Сейчас уже началось активное бронирование столов на новогодние корпоративы и новогоднюю ночь. Места ограничены.



Интересная праздничная программа, фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой, живой вокал, диджей, новогодний салют – все это будет для вас! В заведении каждый гость почувствует себя комфортно, а настроение весь вечер будет позитивным и светлым!

Караоке-бар "Хоттабыч" находится по адресу ул. Льва Толстого, 20-в.

