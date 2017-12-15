Барнаульцам предлагают взять напрокат уникальные детские девайсы и игрушки

Детские девайсы и игрушки напрокат. Фото: архив компании "Прокат для малышат". Детские девайсы и игрушки напрокат. Фото: архив компании "Прокат для малышат". Детские девайсы и игрушки напрокат. Фото: архив компании "Прокат для малышат". Детские девайсы и игрушки напрокат. Фото: архив компании "Прокат для малышат". Детские девайсы и игрушки напрокат. Фото: архив компании "Прокат для малышат".

"Прокат для малышат" предлагает взять на время игрушки и товары, необходимые для ребенка. Такая услуга уже давно пользуется успехом в Америке и странах Европы, в том числе и у обеспеченных семей, которые предпочитают разумно распределять средства.

В такой услуге много плюсов. Например:

Экономия бюджета

Многие детские товары нужны на короткий срок, но стоят они достаточно дорого, так зачем же покупать? Например, хорошие качественные ходунки стоят в магазине от 4000 рублей и выше. Они нужны ребенку на месяц-два, а затем придется их отдавать друзьям-знакомым или продавать в два раза дешевле. В то время как прокат ходунков обошелся бы не более чем в 800 рублей за месяц.

Возможность протестировать

Не все приспособления приходятся по вкусу малышам. Прокат – это возможность протестировать востребованность того или иного товара для вашего ребенка, если вы все-таки намерены купить. Это касается ходунков, прыгунков, электрокачелей, развивающих центров, спортивных комплексов и т.п.

Удобство в гостях

Услуга проката очень популярна у тех, кто приезжает погостить к родственникам. Сложно обойтись без детской кроватки, стульчика для кормления, да и развлекать малыша чем-то надо. Все это трудно возить с собой. Прокат же позволяет взять все в аренду на месте. Очень часто бабушки и дедушки заранее бронируют все необходимое к моменту приезда детей с внуками.

Удобство в путешествиях

"Прокат для малышат" придет на помощь, если вы собираетесь в путешествие с малышом. В последнее время, например, очень популярны компактные и легкие коляски, которые можно взять в качестве ручной клади на борт самолета.

Разнообразие игрушек

Еще одно преимущество – всестороннее развитие малыша. Например, вы купили в магазине развивающий столик за 3000 рублей. Ребенок поиграл неделю-две, и теперь столик пылится где-нибудь в углу. За эти деньги ваш малыш мог бы поиграть не только развивающими игрушками и центрами, но и покататься с горки, покачаться на качелях, "искупаться" в сухом бассейне и т.п. И все это не успевало бы надоедать ему.

Уникальность игрушек

Конечно, есть альтернатива в виде покупки б/у товаров, цены на которые гораздо ниже. Это так, но около 80% ассортимента "Проката для малышат" вы просто не найдете в магазинах. Сервис аренды заказывает детские товары и игрушки в Европе и Америке.

Безопасность

Кроме этого, специализированный сервис аренды детских товаров "Прокат для малышат" – это гарантия безопасности для вашего ребенка. Все товары проходят тщательную обработку после каждого клиента.

При заказе от 500 рублей* "Прокат для малышат" доставит товары бесплатно (если вы зарегистрированы в Барнауле и близлежащих поселках, то и без залога).

В честь приближающегося Нового года "Прокат для малышат" радует своих клиентов акциями: с 11 по 23 декабря 2017 года – скидка 20% на 4 недели аренды,

с 25 по 30 декабря – 2 недели аренды по цене одной.

В "Прокате для малышат" теперь можно взять в аренду карнавальные костюмы. А если у вас намечается детский праздник, можно устроить его прямо дома, в офисе, кафе или на природе. Для этого у "Проката для малышат" есть специальное предложение – выездная игровая площадка.

"Прокат для малышат"

Адрес: Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 33

Тел.: 8 (3852) 60-29-13

Сайт компании: prokatmalysham.ru

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