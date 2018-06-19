Барнаульцев приглашают на бал в сад цветущих пионов

Справка

"Сад пионов" – это уникальный экопарк, в котором на площади более 2,5 га произрастают различные виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и, конечно, более 100 видов пионов. На территории "Сада пионов" вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений, а также контактный зоопарк.

22–23 июня, помимо интересной программы, гостей экопарка будут ждать более 100 видов цветущих пионов.