Барнаульцев приглашают на бал в сад цветущих пионов

22 –23 июня в экопарке "Сад пионов", расположенном в Чемальском районе Республики Алтай, пройдет бал в окружении цветущих пионов, танцевальные мастер-классы и музыкальные выступления.
22 июня
- 04.00 – акция "Рассвет без войны", вальс под открытым небом.
- 10.30–11.30 – танцевальный мастер-класс по вальсу.
- 11.45–13.00 – танцевальный мастер-класс.
- 15.00 – мастер-класс по подготовке к балу.
- 20.00–22.00 – танцевальный вечер "Соломенных шляп".
- 20.00–22.00 – вечер фортепианной музыки от Ренаты и Евгения Каревых (постоянные участники концертных программ в г. Барнауле, лауреаты множества конкурсов России).
- 10.30–11.30 – танцевальный мастер-класс по шотландским народным танцам.
- 11.45 – мастер-класс по подготовке к балу.
- 12.00–16.00 – фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (постоянные участники концертных программ в г. Барнауле, лауреаты множества конкурсов России).
- 18.00–20.00 – бал цветущих пионов.
- 18.00–20.00 – вечер фортепианной музыки от Ренаты и Евгения Каревых (постоянные участники концертных программ в г. Барнауле, лауреаты множества конкурсов России).
Танцевальные мастер-классы проводит студия шотландского танца Fairy Tale, (г. Новосибирск).
"Сад пионов" – это уникальный экопарк, в котором на площади более 2,5 га произрастают различные виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и, конечно, более 100 видов пионов. На территории "Сада пионов" вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений, а также контактный зоопарк.
22–23 июня, помимо интересной программы, гостей экопарка будут ждать более 100 видов цветущих пионов.
- в официальной группе сада в "Инстаграм": @sad_pionov_altay
- на сайте: sad-pionov.ru.
Экопарк "Сад пионов". Чемальский район, река Куюм.
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