Барнаульцев приглашают на бал в сад цветущих пионов

Сегодня, 14:07.
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22 –23 июня в экопарке "Сад пионов", расположенном в Чемальском районе Республики Алтай, пройдет бал в окружении цветущих пионов, танцевальные мастер-классы и музыкальные выступления.

Экопарк "Сад пионов". Фото: предоставлено организатором мероприятия.
Экопарк "Сад пионов". Фото: предоставлено организатором мероприятия.
Экопарк "Сад пионов". Фото: предоставлено организатором мероприятия.
Экопарк "Сад пионов". Фото: предоставлено организатором мероприятия.
Экопарк "Сад пионов". Фото: предоставлено организатором мероприятия.
Территория экопарка "Сад пионов". Иллюстрация: предоставлено организатором мероприятия.
Программа мероприятия:

22 июня

  • 04.00 – акция "Рассвет без войны", вальс под открытым небом.
  • 10.30–11.30 – танцевальный мастер-класс по вальсу.
  • 11.45–13.00 – танцевальный мастер-класс.
  • 15.00 – мастер-класс по подготовке к балу.
  • 20.00–22.00 – танцевальный вечер "Соломенных шляп".
  • 20.00–22.00 – вечер фортепианной музыки от Ренаты и Евгения Каревых (постоянные участники концертных программ в г. Барнауле, лауреаты множества конкурсов России).
23 июня
  • 10.30–11.30 – танцевальный мастер-класс по шотландским народным танцам.
  • 11.45 – мастер-класс по подготовке к балу.
  • 12.00–16.00 – фортепианная музыка от Ренаты и Евгения Каревых (постоянные участники концертных программ в г. Барнауле, лауреаты множества конкурсов России).
  • 18.00–20.00 – бал цветущих пионов.
  • 18.00–20.00 – вечер фортепианной музыки от Ренаты и Евгения Каревых (постоянные участники концертных программ в г. Барнауле, лауреаты множества конкурсов России).

Танцевальные мастер-классы проводит студия шотландского танца Fairy Tale, (г. Новосибирск).

Справка

"Сад пионов" – это уникальный экопарк, в котором на площади более 2,5 га произрастают различные виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и, конечно, более 100 видов пионов. На территории "Сада пионов" вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений, а также контактный зоопарк.

22–23 июня, помимо интересной программы, гостей экопарка будут ждать более 100 видов цветущих пионов.

Подробная информация
Адрес

Экопарк "Сад пионов". Чемальский район, река Куюм.

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