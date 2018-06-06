Барнаульцев приглашают принять участие в празднике цветения пионов

16 июня

С 11.00 до 17.00

Чайная церемония: чайный клуб #ЧаЖень – настоящие мастера своего дела. Они приготовили для вас мастер-класс и дегустацию, на которых вы сможете не только попробовать лучшие сорта китайского чая, но и научиться его заваривать. А также узнаете много нового о происхождении чая, чайной культуре и традициях чайной церемонии.

С 11.00 до 17.00

Семейная игротека: самые популярные настольные игры, в числе которых Activity, Alias, "Крокодил", "Дженга", "Уно", "Пятница", а также "Мегатвистер" – огромная копия всеми любимой игры, веселые аниматоры "Мосигры", которые помогут разобраться в правилах всех игр.

12.00, 14.00, 17.00 (продолжительность спектакля 40 минут)

Семейные интерактивные спектакли по мотивам книг Г. Остера: что от нас скрывают взрослые? Почему мальчишки дергают девчонок за косички на самом деле? Стоит ли делиться конфетами с друзьями? Как глубоко нужно закапывать дневник с двойками?

Легендарные "Вредные советы" и "Задачник" в исполнении профессиональных актеров впервые дадут честные ответы детям!

А родители вновь почувствуют себя мальчиками и девочками от 5 до 12 лет.

С 11.00 до 17.00

Творческие мастер-классы: под руководством профессиональных мастеров любой желающий сможет попробовать свои силы в изготовлении различных сувениров.

С 11 до 17.00

Мастер-класс по травам и ягодам с дегустациями: все о силе и полезных свойствах трав и ягод, секреты заваривания травяных чаев и приготовления специальных отваров. А также секреты полезных и вкусных сладостей вы узнаете, посетив мастер-класс.

С 12.00 до 14.00

Концертная программа: официальное открытие праздника, выступления творческих коллективов, конкурсы и подарки для гостей праздника.

18.00–21.00

Выступление кавер-группы Live and drive: кавер-версии известных песен в разных музыкальных жанрах: rock, pop, dance, funk, lounge в живом исполнении