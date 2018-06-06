Барнаульцев приглашают принять участие в празднике цветения пионов

15–16 июня на территории уникального экопарка "Сад пионов", расположенного в Чемальском районе (правый берег реки Катуни, река Куюм), состоится ежегодный праздник цветения пионов.
Фестиваль проходит уже 6 лет на территории "Сада пионов". Это лето не станет исключением. На площади более 2,5 га расположились многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и, конечно, более 100 видов пионов. На территории "Сада пионов" вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений, а также контактный зоопарк.
Помимо чарующего сада и фантастических цветущих пионов гостей праздника ждет интересная развлекательная программа.
- 19.00, 20.00 (длительность экскурсии 40 минут)
Экскурсия "Вечерний сад": таким "Сад пионов" вы еще не знаете – мы покажем вам сад в лучах закатного солнца и в огнях нашей сказочной подсветки, расскажем легенды сада.
- 21.00
Ночной творческий мастер-класс: иногда для создания красивых вещей нужно дождаться захода солнца.
- 19.00–21.00
Выступление кавер-группы Live and drive: кавер-версии известных песен в разных музыкальных жанрах: rock, pop, dance, funk, lounge в живом исполнении.
С 11.00 до 17.00
Чайная церемония: чайный клуб #ЧаЖень – настоящие мастера своего дела. Они приготовили для вас мастер-класс и дегустацию, на которых вы сможете не только попробовать лучшие сорта китайского чая, но и научиться его заваривать. А также узнаете много нового о происхождении чая, чайной культуре и традициях чайной церемонии.
С 11.00 до 17.00
Семейная игротека: самые популярные настольные игры, в числе которых Activity, Alias, "Крокодил", "Дженга", "Уно", "Пятница", а также "Мегатвистер" – огромная копия всеми любимой игры, веселые аниматоры "Мосигры", которые помогут разобраться в правилах всех игр.
- 12.00, 14.00, 17.00 (продолжительность спектакля 40 минут)
Семейные интерактивные спектакли по мотивам книг Г. Остера: что от нас скрывают взрослые? Почему мальчишки дергают девчонок за косички на самом деле? Стоит ли делиться конфетами с друзьями? Как глубоко нужно закапывать дневник с двойками?
Легендарные "Вредные советы" и "Задачник" в исполнении профессиональных актеров впервые дадут честные ответы детям!
А родители вновь почувствуют себя мальчиками и девочками от 5 до 12 лет.
- С 11.00 до 17.00
Творческие мастер-классы: под руководством профессиональных мастеров любой желающий сможет попробовать свои силы в изготовлении различных сувениров.
- С 11 до 17.00
Мастер-класс по травам и ягодам с дегустациями: все о силе и полезных свойствах трав и ягод, секреты заваривания травяных чаев и приготовления специальных отваров. А также секреты полезных и вкусных сладостей вы узнаете, посетив мастер-класс.
- С 12.00 до 14.00
Концертная программа: официальное открытие праздника, выступления творческих коллективов, конкурсы и подарки для гостей праздника.
- 18.00–21.00
Выступление кавер-группы Live and drive: кавер-версии известных песен в разных музыкальных жанрах: rock, pop, dance, funk, lounge в живом исполнении
Подробную информацию можно узнать в официальной группе сада в "Инстаграме": @sad_pionov_altay
На сайте: sad-pionov.ru
Или по телефонам: 8-963-578-11-78, 8-913-216-92-98
Стоимость билета в сад: 300 рублей – взрослый, дети до 12 лет – 100 рублей, дети до 3 лет – бесплатно (участие в празднике и всех его мероприятиях входит в стоимость посещения сада).
Дата проведения: 15–16 июня
Адрес: экопарк "Сад пионов". Чемальский район, река Куюм.
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