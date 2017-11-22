Барнаульцев просят присоединиться к акции по сбору подарков для одиноких пожилых людей

Стать участником акции просто. Достаточно положить в праздничный пакет подписанную открытку с добрыми пожеланиями (пожилые люди всегда первым делом интересуются, кто это о них вспомнил и поздравил, так что напишите пару слов о себе), а также что-то из перечисленного:

красивый настенный или настольный календарь (формата не больше А4) на 2018 год;

теплые носки или варежки;

футболку для дедушки (от XL) или ночную сорочку или халат для бабушки (от 50 размера);

маленькую мягкую игрушку;

свежие мягкие (без орехов) сладости: зефир, пастилу, мармелад, мягкие конфеты. Не нужно класть фрукты или хрупкие сладости (вафли, печенье, шоколадных дедов морозов).

радиоприемник;

мягкие теплые тапочки с задником от 38 размера для бабушек или тапочки от 41 размера для дедушек;

крем для рук;

средства для бритья и после него;

шампунь или гель для душа;

бритву;

недорогие духи или одеколон;

хлопчатобумажное полотенце;

интересную кружку

Представители фонда "Старость и радость":

Если у вас нет времени собирать подарки, но есть возможность купить несколько полотенец или футболок — тоже приносите, их будем докладывать в некоторые пакеты, чтобы бабушки и дедушки в пределах дома получили равноценные подарки. Чем раньше люди приносят подарки, тем лучше — к концу месяца будет меньше непредвиденных ситуаций на сортировке и дефицита на развозе.

Желающие оказать фонду дополнительную помощь также могут отдельно принести подгузники любой фирмы и впитываемости размеров L или XL, урологические прокладки, одноразовые впитывающие пеленки 60х90, влажные салфетки, диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков и журналы со сканвордами и кроссвордами, наборы для творчества.



Сбор подарков продлится до 25 декабря. Действуют два пункта сбора: один на базе арт-галереи "Бандероль" (ул. Пролетарская, д. 139), другой – в ООО "Библионик" (ул. Деповская,7 офис А1-106).



Арт-галерея "Бандероль" работает в будние дни c 10:00 до 19:00, в выходные дни – с 10:00 до 18:00. "Библионик" готов принимать дарителей в будние дни с 9:00 до 18:00.

Получить более подробную информацию и задать все интересующие вопросы можно координатору фонда в Алтайском крае Надежде Постниковой (тел. +7-913-022-56-88) или в группах отделения фонда ВКонтакте и в Однокласснкиах: vk.com/svr_alt, ok.ru/group/54586969817186.