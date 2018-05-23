Барнаульцев вновь приглашают на большой городской пикник "Поляна"

Сегодня, 17:50.
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10 июня в Парке спорта (ул. Энтузиастов, 12-в) с 11.00 до 22.00 пройдет большой городской пикник "Поляна". Это крутое событие для всей семьи, где можно отлично провести время, зарядиться энергией и знаниями.

Городской пикник "Поляна". Фото из архива редакции.
Городской пикник "Поляна". Фото из архива редакции.
Городской пикник "Поляна". Фото из архива редакции.
Городской пикник "Поляна". Фото из архива редакции.
Городской пикник "Поляна". Фото из архива редакции.
Городской пикник "Поляна". Фото из архива редакции.
Городской пикник "Поляна". Фото: предоставлено организаторами мероприятия.
Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Весь день в Парке спорта будут работать несколько площадок: "Игры", "Спорт", "Детство", "Творчество", "Лекторий", "Маркет" и "Музыка".

На площадке "Игры" дети и взрослые смогут сыграть в "Крокодила", Alias, "Успей за 5 секунд" и другие крутые настольные игры под руководством аниматоров из "Мосигры". Также в этом году на площадке "Игры" гостей пикника встретит необычный интерактив от команды OMGames. Участники получат максимум веселья, играя в гигантский бильярд и японское лассо, а также узнают, что такое кикер, джакколо, бокс-хоккей, эластик и корнхол.

На главной сцене праздника утром будет работать площадка "Детство": здесь пройдет развлекательная программа для самых маленьких гостей пикника, днем состоятся выступления учеников Rock School. А вечером начнет работать площадка "Музыка" — барнаульцев ждет выступление самых ярких барнаульских музыкальных коллективов: Redrollers, U — 571, "Горизонталь", "Волны", "Академия художеств", Red Solo Cup.

Концерт на "Поляне".
Концерт на "Поляне".
Концерт группы Red solo cup.
Концерт группы Red solo cup.
Концерт группы Redrollers.
Концерт группы Redrollers.
Концерт группы U-571.
Концерт группы U-571.
Концерт группы "Академия".
Концерт группы "Академия".
Концерт группы "Волны".
Концерт группы "Волны".
Концерт группы "Горизонталь".
Концерт группы "Горизонталь".

На площадке "Спорт" утром пройдет зарядка, а днем гости пикника смогут поучаствовать в тренировке по кроссфиту и соревнованиях "Выше волан!" от телеканала СТС.

На "Лектории" выступят представители самых разных профессий. Они расскажут о дизайне, фотографии, путешествиях, творчестве и построении собственного бизнеса.

Лекторий на "Поляне".
Лекторий на "Поляне".

Площадка "Творчество" порадует бесплатными мастер-классами от мастерской "Светлица" — любой желающий сможет попробовать свои силы в изготовлении магнитов, браслетов, кукол и др. Кроме того, здесь пройдет мастер-класс по рисованию от мастерской "Лиса и Словакия".

На "Маркете" можно будет купить еду, напитки и товары ручной работы.

Следить за новостями пикника можно в группе "Вконтакте"

Вход свободный.

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