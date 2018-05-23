Барнаульцев вновь приглашают на большой городской пикник "Поляна"

10 июня в Парке спорта (ул. Энтузиастов, 12-в) с 11.00 до 22.00 пройдет большой городской пикник "Поляна". Это крутое событие для всей семьи, где можно отлично провести время, зарядиться энергией и знаниями.
Весь день в Парке спорта будут работать несколько площадок: "Игры", "Спорт", "Детство", "Творчество", "Лекторий", "Маркет" и "Музыка".
На площадке "Игры" дети и взрослые смогут сыграть в "Крокодила", Alias, "Успей за 5 секунд" и другие крутые настольные игры под руководством аниматоров из "Мосигры". Также в этом году на площадке "Игры" гостей пикника встретит необычный интерактив от команды OMGames. Участники получат максимум веселья, играя в гигантский бильярд и японское лассо, а также узнают, что такое кикер, джакколо, бокс-хоккей, эластик и корнхол.
На главной сцене праздника утром будет работать площадка "Детство": здесь пройдет развлекательная программа для самых маленьких гостей пикника, днем состоятся выступления учеников Rock School. А вечером начнет работать площадка "Музыка" — барнаульцев ждет выступление самых ярких барнаульских музыкальных коллективов: Redrollers, U — 571, "Горизонталь", "Волны", "Академия художеств", Red Solo Cup.
На площадке "Спорт" утром пройдет зарядка, а днем гости пикника смогут поучаствовать в тренировке по кроссфиту и соревнованиях "Выше волан!" от телеканала СТС.
На "Лектории" выступят представители самых разных профессий. Они расскажут о дизайне, фотографии, путешествиях, творчестве и построении собственного бизнеса.
Площадка "Творчество" порадует бесплатными мастер-классами от мастерской "Светлица" — любой желающий сможет попробовать свои силы в изготовлении магнитов, браслетов, кукол и др. Кроме того, здесь пройдет мастер-класс по рисованию от мастерской "Лиса и Словакия".
На "Маркете" можно будет купить еду, напитки и товары ручной работы.
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Вход свободный.
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